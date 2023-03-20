Мужчина решил отменить свадьбу после разговора с отцом

Пользователь Reddit с ником u/throwraloo9523 обратился к читателям за советом. Он спросил, как объявить своей невесте о решении отменить свадьбу, которое он принял после разговора с отцом.

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По словам автора поста, они с девушкой встречались почти 10 лет. Сейчас они ожидают ребенка. Мужчина признался, что он очень рад ее присутствию в его жизни, но чувствует, что их отношения исчерпали себя.

«Мы не в токсических отношениях, но мы оба несчастливы друг с другом уже длительное время», — подчеркнул мужчина.

Церемония бракосочетания должна состояться уже в следующем месяце. Накануне автор поста встретился с отцом и поделился с ним своими переживаниями. Тот, в свою очередь, посоветовал наследнику не вступать в брак только ради ребенка.

«Отец женился на моей матери, потому что она забеременела мной. Они развелись, когда мне было девять лет, и я помню, что до развода они постоянно ругались друг с другом. Они стали гораздо лучшими родителями, когда были порознь, а не вместе», — рассказал он.

Отец призвал автора не совершать его ошибок, и мужчина согласился с ним. Однако теперь он не знает, как сообщить невесте о своей решении. «Я не знаю, как завести об этом разговор, потому что это приведет к большим переменам», — подчеркнул он.

Пользователи отметили, что мужчина в любом случае ранит возлюбленную в не зависимости от контекста, в котором он это преподнесет. Они рекомендовали заявить ей о своем намерении как можно раньше.