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1 час назад

Блогерша показала приготовленное мужем блюдо и получила совет развестись

Lenta.ruиещё 1

Блогерша с ником @glowwithava опубликовала в TikTok видео, где показала еду, которую для нее приготовил супруг. Ролик вызвал бурные обсуждения в сети: пользователи раскритиковали внешний вид блюда и посоветовали девушке развестись. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает газета The Sun.

Блогерша показала блюдо от мужа и получила совет развестись
Фото: UnsplashUnsplash

Авторша видео рассказала, что вернулась домой после недельной поездки и обнаружила в холодильнике накрытое фольгой блюдо, которое ей сделал муж. После этого она показала куриное филе и брюссельскую капусту.

«Кричу от умиления!» — подписала ролик девушка.

Lenta.ru

За три дня с момента публикации ее видео посмотрели более 500 тысяч раз. От большинства комментаторов блогерша получила совет расторгнуть брак с мужем.

«Он сделал эту курицу из папье-маше?», «Этой курице явно нужна помощь», «Подавай на развод, детка, подавай на развод», «Вы уверены, что муж вас не ненавидит?» — написали они.

Отвечая на критику, девушка заявила, что добавила много соуса к блюду и в итоге курица была неплохой на вкус.

«Я больше ценю то, что он подумал сделать мне приятное, а не то, как он это сделал», — добавила она.

Любовь,
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