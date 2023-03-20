Блогерша показала блюдо от мужа и получила совет развестись

Блогерша с ником @glowwithava опубликовала в TikTok видео, где показала еду, которую для нее приготовил супруг. Ролик вызвал бурные обсуждения в сети: пользователи раскритиковали внешний вид блюда и посоветовали девушке развестись. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает газета The Sun.

Фото: Unsplash Unsplash

Авторша видео рассказала, что вернулась домой после недельной поездки и обнаружила в холодильнике накрытое фольгой блюдо, которое ей сделал муж. После этого она показала куриное филе и брюссельскую капусту.

«Кричу от умиления!» — подписала ролик девушка.

Lenta.ru

За три дня с момента публикации ее видео посмотрели более 500 тысяч раз. От большинства комментаторов блогерша получила совет расторгнуть брак с мужем.

«Он сделал эту курицу из папье-маше?», «Этой курице явно нужна помощь», «Подавай на развод, детка, подавай на развод», «Вы уверены, что муж вас не ненавидит?» — написали они.

Отвечая на критику, девушка заявила, что добавила много соуса к блюду и в итоге курица была неплохой на вкус.