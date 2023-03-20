Эксперты назвали разрушительные привычки в отношениях

Секреты, непрощенные обиды и неумение брать на себя ответственность — это разрушительные привычки, которые уничтожают отношения, полагают клинические психологи Синтия Кинг и Ания Раджа. В беседе с The List они перечислили симптомы нездоровых взаимоотношений в паре.

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В отношениях, которые трещат по швам, партнеры повторяют одни и те же ошибки, уверены эксперты. Например, нередко связь становится токсичной, когда люди проецируют свои комплексы на других.

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«Возможно, вы стесняетесь собственной внешности и поэтому критикуете одежду или макияж вашего партнера, даже если они выглядят совершенно нормально», — описала Раджа один из сценариев.

Отрицание проблем и нежелание извиняться Кинг назвала привычкой, которая говорит о неумении брать на себя ответственность. Она полагает, что мало просто попросить прощения, нужно показать решимость исправить ошибку, не пытаясь преуменьшить ее значение. При этом не обязательно соглашаться с каждым высказыванием партнера, достаточно выслушать и попытаться понять его точку зрения.

По мнению психологов, важно не только уметь извиняться, но и научиться прощать. В противном случае обиды будут накапливаться, каждый раз напоминая о себе в очередном конфликте. Бесполезное копание в прошлом может быть невероятно болезненным и разрушительным.

Еще одна травмирующая привычка — склонность постоянно критиковать партнера и сравнивать его с другими людьми. Это может обижать и утомлять даже в тех случаях, когда в критике нет злого умысла. Если же негатив заходит слишком далеко, это может быть симптомом эмоциональной манипуляции, предупредила Раджа:

"Важно принимать своего партнера таким, какой он есть, а не пытаться превратить его в человека, которого вам хотелось бы видеть".