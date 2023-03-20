Психолог объяснила, какие женщины привлекают успешных мужчин

Для привлечения успешного мужчины внутренние качества и установки женщины не менее важны, чем внешний вид женщины. Привлечь достойного партера поможет «легкость» в общении и сильный характер. Об этом заявила психолог, женский лайф-коуч Каролина Сафина в своей колонке о здоровье.
Первым качеством психолог назвала «легкость», тогда как усталость и тяжесть могут стать негативными факторами для привлечения мужчины.
«Женщины, у которых нет тяжелых мыслей о прошлом, перетирания бывших отношений, бесполезного чувства вины, суеты, страхов, категоричности. Все это прибавляет возраста, серьезности и тяжести», — объяснила психолог для издания doctorpiter.
Другим немаловажным качеством женщины является «сильный характер». По словам психолога, такие женщины делают в жизни правильные выборы и успешно идут к цели. Врач напомнила не забывать и о здравом эгоизме.
«Такая женщина не будет делать то, что ей невыгодно или некомфортно, — она делает только то, что принесет ей пользу в будущем», — добавила коуч.
Последним важным внутренним качеством является «фокусирование на цели».
«Она (женщина — прим. URA.RU) никогда не думает, что о ней подумают другие. У нее есть свое объективное мнение о себе, которое ее более чем устраивает», — заключила психолог.