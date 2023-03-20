Психолог назвал признаки токсичного партнера для отношений

Навязчивость одного из партнеров и его постоянное беспокойство могут быть тревожными признаками того, что в будущем отношения станут токсичными. Психолог Марк Трэверс в колонке для Forbes рассказал, как вовремя распознать подобные проблемы.

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Первым опасным симптомом Трэверс назвал чрезмерную идеализацию нового партнера. Хотя романтика предполагает восхищение избранником, в некоторых случаях это может быть неоправданным и свидетельствовать об отсутствии самоуважения и чувства собственного достоинства. Люди с низкой самооценкой должны уметь определять в себе это состояние и контролировать его.

«В здоровых отношениях чувства должны быть взаимными. Если ваш партнер действительно относится к отношениям так же, как и вы, он должен демонстрировать взаимность», — объяснил психолог.

Отношения с теми, кто недавно пережил расставание, могут говорить о неумении давать другим личное пространство и время. Подобная связь не всегда обречена на провал, однако Трэверс посоветовал в таких случаях проявлять настороженность.

По мнению специалиста, наблюдение за потенциальным партнером может научить определять бесперспективные отношения. Например, если человек часто вспоминает о прежнем опыте, негативно отзывается о бывших возлюбленных, вероятно, он не готов к новым отношениям. Такой же вывод следует сделать и в тех случаях, когда человек сначала сближается, а потом отдаляется без объяснения причины.