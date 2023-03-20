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2 часа назад

Психолог назвал признаки токсичного партнера для отношений

Lenta.ruиещё 1

Навязчивость одного из партнеров и его постоянное беспокойство могут быть тревожными признаками того, что в будущем отношения станут токсичными. Психолог Марк Трэверс в колонке для Forbes рассказал, как вовремя распознать подобные проблемы.

Психолог назвал признаки токсичного партнера для отношений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первым опасным симптомом Трэверс назвал чрезмерную идеализацию нового партнера. Хотя романтика предполагает восхищение избранником, в некоторых случаях это может быть неоправданным и свидетельствовать об отсутствии самоуважения и чувства собственного достоинства. Люди с низкой самооценкой должны уметь определять в себе это состояние и контролировать его.

«В здоровых отношениях чувства должны быть взаимными. Если ваш партнер действительно относится к отношениям так же, как и вы, он должен демонстрировать взаимность», — объяснил психолог.

Отношения с теми, кто недавно пережил расставание, могут говорить о неумении давать другим личное пространство и время. Подобная связь не всегда обречена на провал, однако Трэверс посоветовал в таких случаях проявлять настороженность.

По мнению специалиста, наблюдение за потенциальным партнером может научить определять бесперспективные отношения. Например, если человек часто вспоминает о прежнем опыте, негативно отзывается о бывших возлюбленных, вероятно, он не готов к новым отношениям. Такой же вывод следует сделать и в тех случаях, когда человек сначала сближается, а потом отдаляется без объяснения причины.

Еще одной проблемой может стать ожидание, что секс подразумевает серьезные обязательства. Трэверс допустил, что мимолетные увлечения или «дружба с привилегиями» могут стать чем-то большим, но гарантий этого нет. Он советует набраться смелости и прямо спросить о чувствах и намерениях партнера. Другой простой способ проверить глубину чувств и совместимость — чаще проводить время вдвоем за пределами спальни.

Любовь,
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