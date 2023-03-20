10 женских трюков, которые раздражают всех без исключения мужчин

Иногда маленькие женские хитрости идут отношениям на пользу. Но кое-что выводит из себя даже самых сдержанных мужчин. Читаем, чтобы не совершать досадных ошибок...

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Намеки

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Пора признать, мужчины совсем не понимают намеков. А если догадываются, что от них чего-то хотят, не всегда интерпретируют сигнал верно. Скажем, подробный рассказ о шикарном отдыхе подруги на горнолыжном курорте может быть воспринят как призыв подарить вам лыжи или как пустая болтовня. Говорите прямо: «Давай поедем на отдых в марте, что думаешь?» Пускай избранник тратит время на воплощение ваших общих желаний вместо отгадывания загадок.

Обиды

Если мужчина не знает, что вас расстроило, показная обида не принесет результатов, разве что спровоцирует ссору. И даже если партнер примет ваши правила игры: начнет приставать с вопросами, вымаливать прощение или откупится презентом, в этом не будет смысла, ведь вы друг друга так и не поняли, не поделились чувствами. Используйте эмоции по назначению и не бойтесь о них говорить. Например: «Я расстроилась из-за того, что ты забыл о моей просьбе».

Нарочное игнорирование

Ни мужчины, ни женщины не обязаны отвечать на сообщения и звонки в течение минуты. О работах, на которых это невозможно, промолчим. Даже если руки свободны, отвлекаться на каждое уведомление как минимум непродуктивно. Скорее всего, партнер ответит в течение часа, когда пообщаться будет удобно. Иногда женщины прибегают к стратегии «он должен меня добиться» и осознанно игнорируют входящие, если избранник оказался недостаточно резв. Ничего, кроме раздражения, такая практика не вызовет. «Проучить» — это что-то из словарика нездоровых отношений. Сюда же можно отнести привычку намеренно опаздывать на свидания.

Проверки

Вся прелесть доверия в том, что оно не требует доказательств и опровержений. Проверка — знак, что вы уже не доверяете партнеру. И если ваша маленькая «спецоперация» вскроется, партнер тоже не сможет вам доверять. Приложите усилия к укреплению доверия, а не разрушению того, что от него осталось. Писать мужчине с другого аккаунта с попыткой завести знакомство — самый дурацкий способ убедиться в его верности. Ведь вы так и не узнаете, он отказал в общении из принципа, потому что догадался или девушка на аватарке фейка ему просто не понравилась...

Неудачные примеры

Примеры чужого успеха из ваших уст не вдохновят, а приведут к обратному эффекту. Мужчина воспринимает сравнение с другими мужчинами буквально, как прямую конкуренцию: если кто-то лучше, значит он хуже, а вы ему об этом прямо говорите. Но каким бы суперчеловеком ни был «сын маминой подруги», вы за что-то полюбили именно вашего избранника. Возвращаемся к пункту первому. Считаете, у партера есть потенциал для развития? Так и скажите, без всяких намеков и раздражающих сравнений.

Попытки провоцировать ревность

Некоторые считают, что без ревности нет любви, но в действительности ревность и сопутствующий ей тотальный контроль способны разрушить любые отношения. Все хорошо в меру. Одно дело, когда мужчина не в восторге от избыточного к вам внимания со стороны «конкурентов», другое — когда у вас не остается ничего личного, лишь бы не раздражать ревнивца. Как бы там ни было, ревность — негативное чувство, своего рода неприязнь. Зачем ее вызывать у любимого человека?

Настойчивый флирт

Флирт — тот редкий вид намеков, который мужчины, как ни странно, понимают в совершенстве. Постреляли глазами, накрутили на палец локон (не рекомендуем), завели разговор и невзначай дотронулись до его локтя, а потенциальный кавалер не проявляет никакой активности? Значит, общение с вами ему не нужно, просто сказать об этом прямо — не по-джентльменски. К слову, большинство мужчин даже разговор завести считают своей прерогативой, так что лучше оставить парню место для инициативы.

Плотный макияж

Опросы подтверждают, что большинство мужчин приветствуют именно легкий макияж. Серьезный мейкап выглядит маской, а иногда значительно меняет черты лица. Такое «двуличие» вызывает неловкость: согласитесь, было бы странно впервые увидеть лицо партнера только спустя несколько свиданий.

Общая диета

Ваш партнер — самостоятельный дееспособный человек. Если вы считаете, что овощной смузи на ужин — это полезно, поговорите об этом с мужчиной, а не ставьте его перед фактом, что вы оба теперь питаетесь только так. Здорово, если он сможет поддержать ваше начинание, но навязывать свою диету бессмысленно.

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