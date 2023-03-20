10 женских трюков, которые раздражают всех без исключения мужчин

Иногда маленькие женские хитрости идут отношениям на пользу. Но кое-что выводит из себя даже самых сдержанных мужчин. Читаем, чтобы не совершать досадных ошибок...
Пора признать, мужчины совсем не понимают намеков. А если догадываются, что от них чего-то хотят, не всегда интерпретируют сигнал верно. Скажем, подробный рассказ о шикарном отдыхе подруги на горнолыжном курорте может быть воспринят как призыв подарить вам лыжи или как пустая болтовня. Говорите прямо: «Давай поедем на отдых в марте, что думаешь?» Пускай избранник тратит время на воплощение ваших общих желаний вместо отгадывания загадок.
Если мужчина не знает, что вас расстроило, показная обида не принесет результатов, разве что спровоцирует ссору. И даже если партнер примет ваши правила игры: начнет приставать с вопросами, вымаливать прощение или откупится презентом, в этом не будет смысла, ведь вы друг друга так и не поняли, не поделились чувствами. Используйте эмоции по назначению и не бойтесь о них говорить. Например: «Я расстроилась из-за того, что ты забыл о моей просьбе».
Ни мужчины, ни женщины не обязаны отвечать на сообщения и звонки в течение минуты. О работах, на которых это невозможно, промолчим. Даже если руки свободны, отвлекаться на каждое уведомление как минимум непродуктивно. Скорее всего, партнер ответит в течение часа, когда пообщаться будет удобно. Иногда женщины прибегают к стратегии «он должен меня добиться» и осознанно игнорируют входящие, если избранник оказался недостаточно резв. Ничего, кроме раздражения, такая практика не вызовет. «Проучить» — это что-то из словарика нездоровых отношений. Сюда же можно отнести привычку намеренно опаздывать на свидания.
Вся прелесть доверия в том, что оно не требует доказательств и опровержений. Проверка — знак, что вы уже не доверяете партнеру. И если ваша маленькая «спецоперация» вскроется, партнер тоже не сможет вам доверять. Приложите усилия к укреплению доверия, а не разрушению того, что от него осталось. Писать мужчине с другого аккаунта с попыткой завести знакомство — самый дурацкий способ убедиться в его верности. Ведь вы так и не узнаете, он отказал в общении из принципа, потому что догадался или девушка на аватарке фейка ему просто не понравилась...
Примеры чужого успеха из ваших уст не вдохновят, а приведут к обратному эффекту. Мужчина воспринимает сравнение с другими мужчинами буквально, как прямую конкуренцию: если кто-то лучше, значит он хуже, а вы ему об этом прямо говорите. Но каким бы суперчеловеком ни был «сын маминой подруги», вы за что-то полюбили именно вашего избранника. Возвращаемся к пункту первому. Считаете, у партера есть потенциал для развития? Так и скажите, без всяких намеков и раздражающих сравнений.
Некоторые считают, что без ревности нет любви, но в действительности ревность и сопутствующий ей тотальный контроль способны разрушить любые отношения. Все хорошо в меру. Одно дело, когда мужчина не в восторге от избыточного к вам внимания со стороны «конкурентов», другое — когда у вас не остается ничего личного, лишь бы не раздражать ревнивца. Как бы там ни было, ревность — негативное чувство, своего рода неприязнь. Зачем ее вызывать у любимого человека?
Флирт — тот редкий вид намеков, который мужчины, как ни странно, понимают в совершенстве. Постреляли глазами, накрутили на палец локон (не рекомендуем), завели разговор и невзначай дотронулись до его локтя, а потенциальный кавалер не проявляет никакой активности? Значит, общение с вами ему не нужно, просто сказать об этом прямо — не по-джентльменски. К слову, большинство мужчин даже разговор завести считают своей прерогативой, так что лучше оставить парню место для инициативы.
Опросы подтверждают, что большинство мужчин приветствуют именно легкий макияж. Серьезный мейкап выглядит маской, а иногда значительно меняет черты лица. Такое «двуличие» вызывает неловкость: согласитесь, было бы странно впервые увидеть лицо партнера только спустя несколько свиданий.
Ваш партнер — самостоятельный дееспособный человек. Если вы считаете, что овощной смузи на ужин — это полезно, поговорите об этом с мужчиной, а не ставьте его перед фактом, что вы оба теперь питаетесь только так. Здорово, если он сможет поддержать ваше начинание, но навязывать свою диету бессмысленно.
Мама на то и мама, чтобы заботиться о вас в любой ситуации, когда вы правы и не очень. Только не вздумайте привлекать ее к решению конфликтов с партнером. Жить вам с мужчиной, с ним и нужно договориться (ну или расстаться). Не превращайте общение с тещей в наказание — уважающий себя мужчина не станет грубить вашей родительнице, но рано или поздно его терпение лопнет. Да и неприязнь к вашей родне отношениям не поможет.