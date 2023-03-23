Что заставляет мужчин бежать от вас

Иногда женщине кажется, что напор и активность в отношении мужчины поможет укрепить отношения и, возможно, спровоцировать мужчину на более решительные шаги. Психологи называют основные типы поведения женщин, которые, на самом деле, отпугивают мужчин. Мы собрали их в одном материале.

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Вы достаете его с вопросом: «Что ты чувствуешь ко мне?»

Важно помнить, что для обычного мужчины не так просто выразить чувства, как это делает женщина, а потому постоянное давление со стороны женщины может его невероятно напрягать. Кроме того, сама постановка такого вопроса требует немедленного ответа, что вводит мужчину в еще больший стресс, особенно если он и сам не до конца понял, что к вам чувствует.

Вы требуете постоянного внимания

Нет ничего страшного, если женщина делает первый шаг в отношениях, однако, излишний напор, когда вы начинаете требовать от мужчины больше внимания, может его напрячь. Еще хуже, если вы сами начинаете заваливать его подарками и звоните несколько раз в час, пытаясь таким образом проявить свою любовь. Мужчине это не понятно. Постарайтесь держать себя в руках, не спешите, присмотритесь друг к другу, возможно, человек от вас без ума, но не может в достаточной степени выразить свои эмоции.

Вы требуете, чтобы он изменился ради вас