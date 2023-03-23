Что заставляет мужчин бежать от вас

Иногда женщине кажется, что напор и активность в отношении мужчины поможет укрепить отношения и, возможно, спровоцировать мужчину на более решительные шаги. Психологи называют основные типы поведения женщин, которые, на самом деле, отпугивают мужчин. Мы собрали их в одном материале.
Важно помнить, что для обычного мужчины не так просто выразить чувства, как это делает женщина, а потому постоянное давление со стороны женщины может его невероятно напрягать. Кроме того, сама постановка такого вопроса требует немедленного ответа, что вводит мужчину в еще больший стресс, особенно если он и сам не до конца понял, что к вам чувствует.
Нет ничего страшного, если женщина делает первый шаг в отношениях, однако, излишний напор, когда вы начинаете требовать от мужчины больше внимания, может его напрячь. Еще хуже, если вы сами начинаете заваливать его подарками и звоните несколько раз в час, пытаясь таким образом проявить свою любовь. Мужчине это не понятно. Постарайтесь держать себя в руках, не спешите, присмотритесь друг к другу, возможно, человек от вас без ума, но не может в достаточной степени выразить свои эмоции.
Как мы уже много раз говорили, изменить взрослого человека без его желания меняться очень сложно. Практически невозможно. Ваши попытки насильно заставить его сломать привычки, чтобы вам было комфортно, вызовут негативную реакцию с его стороны. Вы должны принять человека таким, каким он появился в вашей жизни. Естественно, речь не идет о неуважении к вам — в этом случае сразу же завершайте отношения. Однако некоторые личностные моменты изменить просто невозможно, остается их только принять.