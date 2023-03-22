Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Ваше поведение, которое заставляет мужчины бежать от вас

WomanHit.ruиещё 2

Иногда женщине кажется, что напор и активность в отношении мужчины поможет укрепить отношения и, возможно, спровоцировать мужчину на более решительные шаги. Психологи называют основные типы поведения женщин, которые, на самом деле, отпугивают мужчин. Мы собрали их в одном материале.

Ваше поведение, которое заставляет мужчины бежать от вас
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы достаете его с вопросом: «Что ты чувствуешь ко мне?»

Важно помнить, что для обычного мужчины не так просто выразить чувства, как это делает женщина, а потому постоянное давление со стороны женщины может его невероятно напрягать. Кроме того, сама постановка такого вопроса требует немедленного ответа, что вводит мужчину в еще больший стресс, особенно если он и сам не до конца понял, что к вам чувствует.

Вы требуете постоянного внимания

Нет ничего страшного, если женщина делает первый шаг в отношениях, однако, излишний напор, когда вы начинаете требовать от мужчины больше внимания, может его напрячь. Еще хуже, если вы сами начинаете заваливать его подарками и звоните несколько раз в час, пытаясь таким образом проявить свою любовь. Мужчине это не понятно. Постарайтесь держать себя в руках, не спешите, присмотритесь друг к другу, возможно, человек от вас без ума, но не может в достаточной степени выразить свои эмоции.

Вы требуете, чтобы он изменился ради вас

Как мы уже много раз говорили, изменить взрослого человека без его желания меняться очень сложно. Практически невозможно. Ваши попытки насильно заставить его сломать привычки, чтобы вам было комфортно, вызовут негативную реакцию с его стороны. Вы должны принять человека таким, каким он появился в вашей жизни. Естественно, речь не идет о неуважении к вам — в этом случае сразу же завершайте отношения. Однако некоторые личностные моменты изменить просто невозможно, остается их только принять.

Любовь,Измена,Мужская измена,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий