Секс-коуч назвала правильный способ отказа от секса втроем

Если один из партнеров против секса втроем, он не должен соглашаться на него, только чтобы понравиться или угодить любимому человеку. Правильный способ отказать в сексе втроем и не обидеть партнера секс-коуч центра сексуального образования Secrets Евгения Морозова назвала в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Морозова объяснила, что любые эксперименты в постели, в том числе и приглашение в любовную игру третьего человека, имеют право на существование только в том случае, если на них согласны все участники. Если же один из партнеров против, он должен сообщить о своем отказе другому. Это следует делать твердо, но без грубости и упреков.

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Расставьте свои границы, объясните, почему для вас это неприемлемо. Иногда секс втроем — просто фантазия, до реализации которой дело не дойдет. Порой бывает достаточно задать партнеру всего несколько вопросов, чтобы тема закрылась сама собой. Спросите его, что он будет чувствовать, если вас будет касаться, целовать и ласкать кто-то другой? Что он испытает, если про него в разгаре любовной игры и вовсе забудут? Секс — это творческий процесс, его невозможно проконтролировать, особенно если появляется новый игрок

Евгения Морозова – секс-коуч

Не стоит сразу соглашаться на секс втроем даже при наличии интереса к нему у обоих партнеров, уверена Морозова. Сославшись на многолетний опыт работы, она заявила, что далеко не все пары осознают возможные последствия таких экспериментов. По ее словам, для некоторых может стать неприятным открытием, что их партнер может испытывать удовольствие и оргазмы от секса с кем-то еще. Другие обнаружат, что таким образом не получается спасти разваливающиеся отношения или добавить пикантности в интимную жизнь.

Прежде чем решиться пригласить в постель третьего участника игры, Морозова рекомендовала попробовать разнообразить секс при помощи игрушек для взрослых и ролевых игр.