4 вещи, которые мужчина вам никогда не простит

Считается, что женщины могут долго держать обиду на мужчину, даже если конфликт исчерпан. Однако, как утверждают психологи, мужчины обижаются ничуть не реже, да и настоящая мужская обида может привести к разрыву и полному обрыву любых контактов — редкий мужчина готов терпеть вещи из нашего списка.

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Вы сравниваете его с другими

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Одна из самых неприятных ситуаций в паре — вы начинаете сравнивать своего мужчину с другими, пусть даже в позитивном ключе. Мужчине важно понимать, что он единственный и неповторимый, во всяком случае для своей женщины. Ваше восхищение мужьями подруг, родственниками мужского пола и даже далекими знаменитостями может привести к тому, что мужчина начнет медленно (зависит от темперамента) закипать. В какой-то момент весь его накопленный негатив выплеснется во время очередной ссоры, и часто причина излишнего восхищения другими мужчинами становится последней точкой, толкающей пару к разрыву. Будьте аккуратны.

Измена

Хуже вашего постоянного восхищения другими мужчинами может быть только реальная измена с кем-то из них. Если для женщин поводом для волнения и выяснения отношений может стать даже переписка мужчины с другими женщинами, то мужчине самую большую боль приносит физическая измена его женщины с другим мужчиной. Конечно, многие пары переживают это неприятное событие, однако будьте уверены — они никогда этого не забудет и до конца не простит.

Вы отказываете мужчине в сексе

Не секрет, что для мужчин секс играет огромную роль в отношениях. Мужчина привлекается к женщине, очарованный ее внешностью, уже после этого он начинает узнавать ее лучше, но физическая привлекательность останется важна для партнера мужского пола все время, что вы состоите в отношениях. Женские манипуляции сексом не только не работают, но и способны значительно подорвать отношения. Не стоит ссылаться на несуществующие симптомы, чтобы «проучить» партнера. Долго играть в эту игру не получится, а мужчина задумается над тем, чтобы найти «утешение» на стороне.

Вы критикуете мужчину в присутствии его друзей