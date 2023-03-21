4 вещи, которые мужчина вам никогда не простит

Считается, что женщины могут долго держать обиду на мужчину, даже если конфликт исчерпан. Однако, как утверждают психологи, мужчины обижаются ничуть не реже, да и настоящая мужская обида может привести к разрыву и полному обрыву любых контактов — редкий мужчина готов терпеть вещи из нашего списка.
Одна из самых неприятных ситуаций в паре — вы начинаете сравнивать своего мужчину с другими, пусть даже в позитивном ключе. Мужчине важно понимать, что он единственный и неповторимый, во всяком случае для своей женщины. Ваше восхищение мужьями подруг, родственниками мужского пола и даже далекими знаменитостями может привести к тому, что мужчина начнет медленно (зависит от темперамента) закипать. В какой-то момент весь его накопленный негатив выплеснется во время очередной ссоры, и часто причина излишнего восхищения другими мужчинами становится последней точкой, толкающей пару к разрыву. Будьте аккуратны.
Хуже вашего постоянного восхищения другими мужчинами может быть только реальная измена с кем-то из них. Если для женщин поводом для волнения и выяснения отношений может стать даже переписка мужчины с другими женщинами, то мужчине самую большую боль приносит физическая измена его женщины с другим мужчиной. Конечно, многие пары переживают это неприятное событие, однако будьте уверены — они никогда этого не забудет и до конца не простит.
Не секрет, что для мужчин секс играет огромную роль в отношениях. Мужчина привлекается к женщине, очарованный ее внешностью, уже после этого он начинает узнавать ее лучше, но физическая привлекательность останется важна для партнера мужского пола все время, что вы состоите в отношениях. Женские манипуляции сексом не только не работают, но и способны значительно подорвать отношения. Не стоит ссылаться на несуществующие симптомы, чтобы «проучить» партнера. Долго играть в эту игру не получится, а мужчина задумается над тем, чтобы найти «утешение» на стороне.
Как бы мужчина вас не любил, мнение его друзей будет для него важным всегда. Иногда важнее вашего. Среди даже самых близких друзей существует негласная конкуренция, каждый старается хотя бы казаться самым крутым в компании, сколько бы лет ни было этим «мальчишкам». Ваша публичная критика или насмешки над своим мужчиной, когда рядом есть его друзья, будет ударом ниже пояса. Не заставляйте любимого молча вас ненавидеть, пусть даже короткое время.