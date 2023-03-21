Алена Водонаева усомнилась в сексуальности Муцениеце

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале участие актрисы Агаты Муцениеце в эротическом шоу "Абсолютно другая нага". Водонаева выразила сомнение, что постановку с Муцениеце можно назвать сексуальной. "Если что, это сексуальное шоу. Вдруг вы не поняли. Я тоже сначала не поняла. Да, что греха таить, я не поняла до сих пор", - заявила блогерша. Ранее в шоу выступала юмористка и актриса Екатерина Варнава. В марте Муцениеце пожаловалась на синяки, полученные во время танцев на пилоне. Актриса призналась, что каждый раз находится "в истерике и панике", как только закидывает ногу на балетный станок.