Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
32 минуты назад

Психолог порекомендовал парам «супружеское голодание»

Lenta.ruиещё 1

Психолог Александр Шахов предложил заскучавшим супругам методы борьбы с рутиной в браке. В своем Telegram-канале он дал рекомендацию попробовать «супружеское голодание» и рассказал, что это такое.

Психолог порекомендовал парам «супружеское голодание»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, человеку свойственно привыкать ко всему, в том числе, к счастью. Осознать ценность отношений Шахов предлагает с помощью лишений.

«Например, в России есть прекрасный способ осознать ценность горячей воды. Когда летом ее на время отключают, а потом включают, то люди радуются этому событию, как дети», — привел пример он.

Чтобы бороться со скукой в браке, Шахов предложил «супружеское голодание» — партнерам, по его мнению, нужно иногда отдыхать отдельно друг от друга.

«Если мужчина отпустит женщину на неделю к родителям или отдохнуть, а сам побудет на хозяйстве с детьми, то поверьте, он начнет потом сильнее ценить свою супругу и ее повседневный труд. И, когда она вернется, он будет счастлив, что с ним рядом женщина, которая заботится о семье, о детях, о нем», — порекомендовал парам он.

Психолог добавил, что такая профилактика привыкания друг к другу поможет продлить ощущение счастья.

Любовь,Измена,Александр Шахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий