Психолог порекомендовал парам «супружеское голодание»

«Если мужчина отпустит женщину на неделю к родителям или отдохнуть, а сам побудет на хозяйстве с детьми, то поверьте, он начнет потом сильнее ценить свою супругу и ее повседневный труд. И, когда она вернется, он будет счастлив, что с ним рядом женщина, которая заботится о семье, о детях, о нем», — порекомендовал парам он.