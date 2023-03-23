Психолог порекомендовал парам «супружеское голодание»

Психолог Александр Шахов предложил заскучавшим супругам методы борьбы с рутиной в браке. В своем Telegram-канале он дал рекомендацию попробовать «супружеское голодание» и рассказал, что это такое.
По словам специалиста, человеку свойственно привыкать ко всему, в том числе, к счастью. Осознать ценность отношений Шахов предлагает с помощью лишений.
«Например, в России есть прекрасный способ осознать ценность горячей воды. Когда летом ее на время отключают, а потом включают, то люди радуются этому событию, как дети», — привел пример он.
Чтобы бороться со скукой в браке, Шахов предложил «супружеское голодание» — партнерам, по его мнению, нужно иногда отдыхать отдельно друг от друга.
«Если мужчина отпустит женщину на неделю к родителям или отдохнуть, а сам побудет на хозяйстве с детьми, то поверьте, он начнет потом сильнее ценить свою супругу и ее повседневный труд. И, когда она вернется, он будет счастлив, что с ним рядом женщина, которая заботится о семье, о детях, о нем», — порекомендовал парам он.
Психолог добавил, что такая профилактика привыкания друг к другу поможет продлить ощущение счастья.