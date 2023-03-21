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21 минуту назад

3 неочевидных признака, что у вас отсутствует сексуальная совместимость

WomanHit.ru

Стоит понять это еще до момента, когда вы окажетесь в спальне.

3 неочевидных признака отсутствия сексуальной совместимости
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Пусть гармоничные отношения зависят от секса лишь на 40%, интимная жизнь играет значительную роль в паре, особенно если мы говорим о мужчине. Иногда бывает непросто понять, что сексуальной совместимости в принципе нет, но как же это выяснить еще в самом начале?

Мы собрали полезные советы от экспертов.

Поговори еще немного

От тембра голоса зависит больше, чем вам могло показаться. Уже на этапе простого постоянного общения можно понять, насколько человек подходит вам в сексуальном плане, и при этом вы еще не ложились с ним в постель. Все просто — большинство людей привлекает размеренная речь, когда человек не спешит и не заикается. Визгливый голос вызывает максимальное отторжение как у мужчин, так и у женщин. Кстати, для прекрасной половины огромное значение имеет и глубина голоса — подсознательно низкий тембр ассоциируется с силой и страстью.

Ритм жизни

Часто по социальной активности можно предположить, насколько человек будет удовлетворять вас в постели. Здесь тоже все несложно — чем активнее и напористее человек в общении с другими людьми, тем больше активности он будет проявлять за закрытыми дверями спальни. Опять же, суетливый человек тоже не лучший сексуальный партнер. Надеемся, вы догадываетесь почему. Некоторые специалисты уверены, что возможно подстроиться под ритмы друг друга, но все же стоит заранее прикинуть, сможете ли вы потянуть такого активного партнера.

Здесь сексом пахнет

Запах человека часто играет определяющую роль, когда мы говорим о поиске идеального сексуального партнера. Причем этот запах невозможно различить, ведь речь идет о феромонах. Наш мозг способен буквально за пару секунд понять, что перед нами подходящий сексуальный партнер. Знали ли вы о таком природном индикаторе в своем организме?

Любовь,
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