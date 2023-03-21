Психолог объяснила высокий процент разводов в России

«Мне кажется, чаще на развод подаёт тот человек, который к браку относится несерьёзно. Был такой мультик, назывался «Летучий корабль». Там была принцесса, и у неё была песенка: «А я не хочу по расчёту, а я по любви хочу». Люди не то чтобы выгоду какую-то ищут от брака, они относятся к этому как к приключению. Раз сходил, два сходил. Туда-сюда в ЗАГС сбегал. Наши каналы телевизионные любят показывать новости, кто развёлся. Главные новости страны: звезда такая-то развелась, или третий раз замуж вышла, или пятый барк приобрела. Такая ерунда, никто не задумывается, что брак — это серьёзно и ответственно.