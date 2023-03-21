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2 часа назад

Психолог объяснила высокий процент разводов в России

Говорит Москва

Молодожёны воспринимают брак как приключение.

Психолог объяснила высокий процент разводов в России
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

На воззрения россиян влияют телепередачи, где говорится о многократных расставаниях селебрити.

Сограждане перестали относиться к супружеству серьёзно и ответственно, перед созданием семейного союза нужно проходить «инициацию».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила психолог Жанна Сугак.

«Мне кажется, чаще на развод подаёт тот человек, который к браку относится несерьёзно. Был такой мультик, назывался «Летучий корабль». Там была принцесса, и у неё была песенка: «А я не хочу по расчёту, а я по любви хочу». Люди не то чтобы выгоду какую-то ищут от брака, они относятся к этому как к приключению. Раз сходил, два сходил. Туда-сюда в ЗАГС сбегал. Наши каналы телевизионные любят показывать новости, кто развёлся. Главные новости страны: звезда такая-то развелась, или третий раз замуж вышла, или пятый барк приобрела. Такая ерунда, никто не задумывается, что брак — это серьёзно и ответственно.

Раньше люди бога боялись, люди понимали, что есть моральные ценности, которые сейчас не утрачены, просто в другую сторону переместились. Менялись ориентиры и отношения. Мы должны к этому относиться по-другому, проходить некоторую инициацию, прежде чем выйти замуж и жениться».

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Татьяна Буцкая объяснила высокий процент разводов в России. По её словам, в нашей стране на тысячу свадеб приходится 700 бракоразводных процессов. Это связано с тем, что в большинстве случаев россияне женятся из-за беременности или рождения ребёнка, уточнила парламентарий.

Любовь,Татьяна Буцкая,
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