Пауза в отношениях: что это значит и как себя вести

Перерыв может вывести ваш роман на новый уровень.

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«Давай возьмем перерыв?» — предлагает любимый человек и весь привычный мир рушится. Кроме боли и отчаяния, в этот момент каждая сталкивается с пугающей неопределенностью. Что значит эта пауза? Конец романа или его переход на новый уровень? Как себя вести в перерыв, поддерживать ли связь?

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Что такое «перерыв в отношениях»

Считается, что это период, когда партнеры отдыхают друг от друга, время, чтобы заново оценить отношения и решить, нужно ли их продолжать. Пауза может стать толчком для выхода романа на новый уровень, более осознанный и трепетный, или первым шагом к разрыву.

Это зависит от множества факторов, поэтому важно, как вы и ваш партнер используете время вдали друг от друга. Психологи считают, что в отдалении каждый из влюбленных может иначе посмотреть на союз, вспомнить его плюсы и минусы, решить, можно ли исправить накопившиеся проблемы.

Что делать во время паузы в отношениях

Важно понимать, что пауза не может длиться вечно, поэтому нужно сразу определить, на какой период вы берете перерыв. Обычно это зависит от причины кризиса и масштаба накопившихся проблем. Договоритесь, что временное расставание продлится пару недель или месяц.

Вторым шагом должно стать определение поводов для встреч: пауза не значит, что вы прекращаете всякое общение. Возможно, стоит видеться раз в неделю или переписываться иногда, обсуждая мысли, которые появились.

Определитесь, как будут строиться ваши финансовые отношения во время перерыва. Возможно, вы вместе будете читать книги об отношениях или записывать свои мысли, чтобы обсудить их потом.

Главное, не занимайтесь слежкой за второй половиной: посвятите время перерыва себе. Пусть оно пройдет с пользой и для тела, и для психики. Больше гуляйте, читайте, принимайте ванны. Пауза должна сделать вас лучше, осознаннее, стать не испытанием, но передышкой.

Не бойтесь перерыва

Примите, что у этой паузы всего два выхода: вы останетесь вместе или расстанетесь. И тот, и иной вариант станет для вас новым уровнем. Если на расстоянии один из партнеров станет понятно, что тандем не получается, то едва живые отношения уступят место более счастливым и гармоничным.