Первое свидание: 8 тревожных звоночков в поведении спутника

Весна – время пробуждения, легкости и обновлений. А еще это главный сезон любви и свиданий. Правда, в погоне за романтикой немудрено столкнуться с горьким разочарованием. Зачастую люди тратят много времени на отношения, которые в итоге приводят в никуда. А ведь в большинстве случаев определить неподходящего партнера можно уже на первом свидании. MIR24.TV узнал, какое поведение потенциального спутника должно вызывать настороженность и о чем оно сигнализирует.

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Прежде чем отправиться на первую встречу с приглянувшимся вам кандидатом, многие специалисты в области отношений рекомендуют узнать о нем побольше информации.

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«Если знакомство произошло в интернете, не поленитесь какое-то время попереписываться с избранником, – советует нумеролог Юлия Сырых. – Это поможет понять, совпадают ли его намерения с вашими или нет. Только когда вы будете чувствовать себя комфортно в переписке, можно идти на свидание».

Однако такая осторожность может иметь и обратный эффект – переписка затягивается, а приглашения на свидание так и не поступает. В таком случае эксперт предлагает сразу заявить, что вы предпочитаете живые встречи. Если и после этого собеседник не переходит к действиям, лучше прекратить общение.

«На первом свидании человек может вам не понравиться – это нормально, – предупреждает Юлия Сырых. – Он волнуется, переживает, хочет выглядеть лучше, не знает, что сказать, поэтому говорит обо всем подряд. Дайте человеку еще пару свиданий-шансов. Если и после трех встреч вы почувствовали, что человек не ваш, то не стерпится и не слюбится – он вам не подходит».

Впрочем, даже если первые встречи прошли без заминок, это совсем не гарантирует благополучного развития отношений в будущем. Именно поэтому очень важно сразу же обращать внимание на поведение, манеры и привычки потенциального партнера – они могут рассказать о нем намного больше, чем он сам. Психолог онлайн-платформы Грань.РФ Анастасия Корнеева перечислила восемь тревожных звоночков на первом свидании, которые со временем могут превратиться в громкий набат:

Человек очень быстро начинает вас идеализировать

«Где ты была раньше!», «Я только тебя и ждал», «Ты – лучшее, что со мной происходило» и так далее. Комплименты – это здорово, но клясться в вечной любви и верности спустя пару часов знакомства – дурной знак. Психологи знают, что идеализация подразумевает скорое обесценивание – такой порочный круг.

Долгоиграющие амбициозные планы на совместное будущее

Вы только начали узнавать друг друга, а ваш потенциальный партнер уже придумал имена будущим детям и строит планы на совместное проживание.

Безусловно, четко знать свои цели и обозначать их – прекрасно. Но если на вас с ходу строят грандиозные планы – это признак манипуляции и объективизации.

Явное несовпадение ценностей

Например, человек пренебрежительно отзывается о вашей сфере деятельности и интересах. Вы говорите: «Я работаю психологом». А в ответ: «Ой, а я считаю, это все ерунда и псевдонаука»; Или «Я регулярно занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни». – «А я думаю, что это глупости, и никогда не понимал таких людей». Если ваше идеологическое несовпадение по таким важным пунктам видно невооруженным взглядом – не стоит ждать чуда, это не поменяется.

Партнер либо рассказывает исключительно о себе, либо наоборот – только задает вопросы

Цель свидания – познакомиться и узнать друг друга, и это подразумевает обоюдный процесс обмена информацией. Если вас не слышат и говорят лишь о себе, значит, нет цели вас узнать. И также насторожить должно свидание по типу «допроса», во время которого человек только спрашивает, ничего не раскрывая о себе.

Ваш потенциальный партнер позволяет себе нарушать психологические и физические границы

С физическими более-менее ясно: объятия без спроса, навязчивые прикосновения и нарочитая близость. С психологическими не так очевидно, но не менее неприятно: колкие шутки-сарказм, пассивная агрессия, контроль и предъявление своих прав («А кто тебе там звонит?», «Я не разрешаю девушкам платить» и т.д.)

Человек во время свидания то и дело «сидит в телефоне», созванивается и переписывается с кем-то, отвлекается

Это проявление неуважения и незаинтересованности, и такие сигналы не стоит игнорировать. Либо вы не нравитесь человеку, либо он не способен принимать в расчет людей рядом в принципе.

Партнер позволяет себе хамство и высокомерие в общении с другими людьми

Особенно стоит обратить внимание на то, как человек общается и взаимодействует с обслуживающим персоналом – официантами, курьерами и т.п.

Вежливость и адекватное, уважительное обращение ко всем людям, независимо от статуса, великолепный признак.

Гипертрофированная уверенность в себе и яркая харизма, приправленная абсолютным спокойствием

Такое характерно для «пикаперов» и для тех, кто пришел на свидание потешить самолюбие.