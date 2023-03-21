На что женщины обращают внимание в мужчинах в первую очередь

Можно ли вывести формулу идеального партнёра и почему порой роскошная внешность не идёт в зачёт?

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Анна Тэжик, аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч: Существует немало теорий о том, как представительницы прекрасного пола выбирают партнёра. Лучшие умы проводили множество опросов и собирали статистику, ставили эксперименты и делали сравнительный анализ. Но так ли всё просто и можно «просчитать» женское сердце? Разбираемся в нюансах.

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Банальное стечение обстоятельств, совершенно случайная встреча. Обычно именно так мы думаем про новое знакомство. Нам кажется, что это всего лишь цепочка совпадений. Однако у каждого человека существует набор критериев, которых он может даже не осознавать. Между тем «стечение обстоятельств» во многом определили именно они. Эти критерии диктуют выбор.

При первой встрече мы ещё ничего не знаем о характере человека, поэтому особое внимание обращаем на внешность. Также ориентируемся на свои инстинкты. Черты лица, мимика, голос и то, какие ассоциации всё это вызывает, — вот главные маячки на начальном этапе. Что за механизмы здесь работают?

Проекция отца

Самая простая теория – выбор того, кто похож на значимого мужчину, с которым связан период раннего детства. Чаще всего речь об отце.

Именно наблюдение за тандемом родителей вкладывает в нас базовую модель взаимодействия мужчины и женщины. Также, если между дочерью и отцом было понимание (тепло, доверие), это станет залогом нормальных отношений в будущем. Подсознательно девушка начнёт искать партнёра, похожего на отца, чтобы и дальше чувствовать себя защищённой (как в детстве).

Зигмунд Фрейд писал, что мы встречаем только тех людей, которые уже есть в нашем бессознательном.

Идеальный образ

Второй вариант — это мужчина, которого женщина намечала, опираясь на разные критерии (внутренние и внешние). Тут на арену врывается Кристиан Грей — накачанный брюнет с многомиллионным счётом — и увозит её в закат на своём дорогущем авто.

Нужно понимать, что для каждой девушки этот образ будет отличаться. Брюнет, блондин или рыжий в веснушках. Фигура, причёска, форма ногтей и пристрастие к гигиене. Список огромен и вариативен. Конечно, есть и базовые представления. Так сказать, тренды. Они могут меняться. Например, сейчас одна из тенденций — стройные мужчины с ярко выраженными скулами и густой шевелюрой. Брэд Питт, Тимоти Шаламе и другие.

Фишка в том, что даже при наличии моды на определённый типаж не все женщины будут им увлечены. Кто-то всё равно продолжит грезить об обладателях мощных бицепсов (вроде Дуэйна Джонсона), а кому-то по-прежнему будут нравиться седовласые аристократы (Шон Коннери).

Внешность важна, но общие представления тут могут не сработать. И это далеко не все сложности, о которых стоит знать.

Противоположности притягиваются

Мы бессознательно ищем партнёра, который является полной нашей противоположностью. Так становится возможным компенсировать отсутствие какого-либо качества в нас самих. Предполагается, что мужчина восполнит то, что сами мы не в состоянии. Он реализует подвешенные в воздухе мечты и потаённые желания.

Это могут быть самые неожиданные вещи. Например, встречаются пары, где она — успешная бизнесвумен и отчаянная тусовщица, а он — домосед, который любит готовить. Кто-то может осудить такой расклад, но именно для их пары в этом заключается гармония.

Просто удобно

Нередко бывает, что женщина просто не знает ответ на вопрос: «Какой он, мой мужчина?». Она так занята учёбой, карьерой и бесконечным саморазвитием, что ей просто не до критериев.

Хорошая физическая форма или плохая, высокий рост или не очень, показатели веса и уровень заработка — всё это уходит на второй план. Единственное, что важно — комфорт и взаимоуважение. Поддержание личных границ и свобода действия — вот что играет ключевую роль.

Чего же хочет женщина?