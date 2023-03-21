Как заставить мужчину скучать и искать с вами встречи: советы психолога

Далеко не все женщины догадываются о том, что для мужчины эмоциональная сторона отношений играет такую же важную роль, как и для прекрасной половины. При этом женщины так стараются произвести впечатление на нового партнера, что мужчине приходится слегка отстраняться из-за повышенной активности женщины. Иногда мужчина может даже пропасть на какое-то время. Мы подскажем, какие действия с вашей стороны заставят его скучать по вам и искать новой встречи.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

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Сильно увлеченной мужчиной женщине хочется постоянно оставаться на связи с объектом обожания. Вспомните, как вы каждые пять минут проверяете личные сообщения в соцсетях, когда увлечены мужчиной — вдруг он написал, а вам не пришло уведомление? Знакомая ситуация? Естественно, женщина с таким настроем моментально отвечает даже не простое «Привет!» Чем дольше это продолжается, тем лучше мужчина понимает, что вы зависите от его внимания. И хорошо, если вам попался достойный мужчина, который не будет этим пользоваться. Человек с эмоциональной травмой может начать вами манипулировать или же просто будет вас игнорировать, ведь вы всегда на связи.

Закончите разговор и переписку первой

Еще один лайфхак от психологов — завершайте разговор первой. Важно дать понять мужчине, что у вас есть и другие важные дела, кроме общения с ним. Любой здоровый, социально активный мужчина будет в восторге от женщины, у которой свои увлечения и вещи, которые приносят ей еще большую радость, чем общение с ним. Его мужское самолюбие будет в некоторой степени задето, ему захочется захватить все ваше внимание, поэтому и думать о вас он будет чаще обычного.

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