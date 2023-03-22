5 надежных способов вычислить мужскую измену

Главное в отношениях — доверие.

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Но бывают случаи, когда оно уже утеряно, и гипотезу об измене важно либо подтвердить, либо опровергнуть.

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Тут-то и пригодятся следующие пять способов вывести спутника жизни на чистую воду с уважением к его личному пространству.

Сопоставить факты

Не зря подозреваемых допрашивают по несколько раз. Человек, рассказ которого правдив, хорошо помнит ситуацию, которую излагает, включая детали. При этом из раза в раз они не меняются. Человек, который сочинил историю, не мог продумать все до мелочей и начинает путаться в показаниях. Не рекомендуем в прямом смысле этого слова допрашивать партнера, но если у вас есть подозрения насчет конкретного времени, то попробуйте прощупать почву. Если рассказ показался крайне неубедительным, проявите интерес к той же ситуации спустя длительное время. Версия может измениться до неузнаваемости — не зря латинская пословица гласит: «у лжеца должна быть хорошая память».

Заняться стиркой

Формально в этом нет никакого криминала — ухаживать за одеждой партнера, заниматься стиркой или отправлять ее в химчистку. Классика жанра — презервативы, особенно если вы их не используете или в прикроватной тумбочке всегда есть стратегический запас. Все может быть, вплоть до хозяйственного применения. Но в сочетании с прочими подозрениями улика достаточно надежная. Если вы пользуетесь ими при сексе, можно подойти к делу креативно. Предложить заняться любовью в непривычном месте, зная, что контрацептивы у партнера с собой.

Наладить личную жизнь

Даже если ваш избранник не ходит на сторону за удовлетворением своих сексуальных желаний, не стоит пускать ситуацию на самотек. Возможно, имеют место проблемы со здоровьем или же нежелание близости носит психологический характер. Попробуйте обсудить тему в доверительном ключе. Если он уверен, что все в порядке, а ситуация не меняется, возвращайтесь к разговору, пускай решение предложит партнер, если его не устраивают ваши предложения.

Заняться бюджетом

На любовницу обязательно потребуются дополнительные расходы. Попробуйте уговорить партнера вести бюджет — постарайтесь донести, что вы не пытаетесь ограничить его расходы, а лишь планируете проанализировать ваши траты до копейки. Финансовая грамотность ведь никому не помешает? Продвинутый уровень — с согласия партнера получить выписку из банка. Если мужа срочно вызвали на работу, но в этот момент он расплатился за номер в отеле, все предельно понятно. В общем, изучите выписку повнимательнее, но главное — записывайте подозрительные моменты, чтобы было с чем сверить. Предлогом, кстати, могут быть и подозрительные списания с вашей карты.

Проверить выписку звонков