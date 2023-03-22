10 причин, почему мужчина не делает предложение женщине

Бывает, что пара встречается уже очень долго, но до брака все не доходит. Зачастую оттягивают заключение законного союза со своей второй половинкой мужчины.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Есть минимум 10 причин, почему так происходит.

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Сексолог Екатерина Иванова назвала их в беседе с «ФедералПресс».

«Первая причина – мужчине так удобно. Брак – это обязательство: «Я обязуюсь и впредь выбирать только тебя одну и никого более. Я несу ответственность перед тобой за свои поступки, в том числе за сохранение верности тебе, за сохранение и развитие наших с тобой отношений». Зачем ему себя обязывать и брать ответственность лишний раз, когда можно и без нее сидеть на нескольких стульях одновременно и ничем за это не платить?» – сказала эксперт.

Вторая причина кроется в том, что женщина особо не настаивает на браке и, может быть, даже ведет себя так, будто ей не хочется. Часто она надеется на то, что партнер сам догадается, поймет, что уже пора. Мужчине в этом случае может быть, как и в первом варианте, удобно. А может быть и дискомфортно.

«Партнер может думать, что женщине не важно быть его супругой, что он не тот человек, с которым она хотела бы построить семью. Так мужчина живет в постоянном страхе и напряжении от мысли, что вторая половинка найдет ему замену», – дополнила сексолог.

Следующая причина – отношения в паре похожи на постоянные психологические качели. То в них затишье и благодать, то в них сущий ад. По словам Ивановой, в этом случае мужчина не уверен, что готов находиться в таком союзе постоянно, несмотря на чувства к женщине, и пока присматривается, к чему происходящее приведет.

Также партнер часто оттягивает с предложением, потому что боится. Страхов может быть много. Например, боязнь, что законный брак разрушит отношения или что женщина может предать, если вдруг был такой опыт. В каждом случае стоит разбираться отдельно, сказала собеседница.

Пятая причина – мама не согласовала партнершу в качестве супруги. Это достаточно частая история, когда мать является для мужчины главенствующей фигурой, и он ее слушается беспрекословно.

«То же самое происходит в семьях с сильными традициями. Где семья или род выбирает жену для сына. Мужчина сохраняет отношения с любимой женщиной, но ждет решения родни», – отметила Иванова.

Оттягивать брак мужчина может и потому, что он женат. Его партнерша – любовница, и она об этом не догадывается. Это шестая причина.

Седьмая – мужчина не может сказать любимой о наличии у него ребенка. Он считает, что это повлияет на решение женщины выйти за него замуж.

«Партнер не делает предложение, если боится отказа женщины, боится раниться. Тем более если вдруг был подобный опыт», – назвала эксперт восьмую причину.

Мужчине также может быть стыдно за то, что он материально несостоятелен – нет своей жилплощади, недостаточно средств для существования даже его самого. А если в браке родится еще и ребенок?