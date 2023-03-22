6 опасных причин, почему вы выбираете неподходящих мужчин

Токсичные установки из детства способны разрушить жизнь.

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Конечно, почти все девушки знают о «красных флагах», которые должны насторожить в общении с мужчиной. Но влюбленность заставляет игнорировать тревожные сигналы, а неподходящие отношения со временем становятся крепче и выбраться из них все сложнее.

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Почему же мы выбираем не тех людей?

Психологи уверены, что основные причины связаны с детством.

Холодные родители

Дети, которые растут в любви и нежности, понимают, что они важны, уникальны, ценны. Если же мама и папа не стремились хвалить ребенка, проводить с ним время, критиковали, то во взрослом возрасте девушка чрезмерно стремится быть любимой. Она боится потерять одобрение, поэтому не в силах разорвать даже неподходящие или токсичные отношения.

Неумение сказать «Нет»

В социуме считается, что женский отказ — лишь кокетство и сигнал проявить больше настойчивости. После долгих ухаживаний барышня сдается и начинает отношения с тем, кто ей совсем не нравится. Кто-то считает, что настойчивый мужчина относится к ней, как к трофею и драгоценности, поэтому бросать его ни в коем случае нельзя. Иногда такие романы заканчиваются хеппи-эндом, в других случаях женщина годами находится в несчастливом союзе.

Непринятие доброты

Если родители были строгими и жесткими, человек начинает воспринимать любовь, как боль и эмоциональные качели. А во взрослом возрасте ее заводят только «плохие парни», которые способны поддержать этот травматический опыт. Доброту, вежливость, нежность они принимают за скуку и занудство.

Страх одиночества

Те, кто в детстве слышал токсичные фразы: «Да кому ты нужна?», «Будешь так себя вести, останешься одна!», во взрослом возрасте начинают катастрофически бояться одиночества. Они готовы быть в любых отношениях, потому что не верят, что достойны чего-то лучшего.

Исправить чудовище

Сказка о красавице, любовь которой изменила монстра, рождается в детстве. Ребенок усваивает: если я буду хорошей, строгая мама обратит на меня внимание, похвалит, подарит нежность. Тот же паттерн они несут в отношения, считая, что принятие, терпение, понимание обязательно сделают из токсичного партнера сказочного принца.

Низкая самооценка