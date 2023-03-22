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1 час назад

Ради свадьбы жениху пришлось за ночь преодолеть 28 километров

Lenta.ruиещё 1

В Индии из-за забастовки водителей жениху и его родственникам пришлось пешком добираться до другого населенного пункта, где должна была пройти свадьба. Как сообщает ABP Live, за ночь они прошли 28 километров.

Ради свадьбы жениху пришлось за ночь преодолеть 28 километров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чтобы успеть на торжество, семья жениха преодолела расстояние от панчаята Сунакханди в районе Кальянсингхпур до деревни Дибалападу, где жила невеста. В путь они отправились в четверг ночью, а в пятницу утром молодые уже поженились.

После свадьбы жених с гостями задержались в доме невесты. Они не хотели возвращаться пешком и решили дождаться, когда профсоюз водителей прекратит забастовку.

Забастовка началась в среду 15 марта 2023 года по всей стране. Это парализовало жизнь во многих регионах Индии и вызвало повышение цен на необходимые товары. Водители вернулись к работе после того, как правительство пообещало выполнить их требования относительно страхования, пенсий, формирования совета социального обеспечения и оплаты труда.

Любовь,
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