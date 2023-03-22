Ради свадьбы жениху пришлось за ночь преодолеть 28 километров

В Индии из-за забастовки водителей жениху и его родственникам пришлось пешком добираться до другого населенного пункта, где должна была пройти свадьба. Как сообщает ABP Live, за ночь они прошли 28 километров.

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Чтобы успеть на торжество, семья жениха преодолела расстояние от панчаята Сунакханди в районе Кальянсингхпур до деревни Дибалападу, где жила невеста. В путь они отправились в четверг ночью, а в пятницу утром молодые уже поженились.

После свадьбы жених с гостями задержались в доме невесты. Они не хотели возвращаться пешком и решили дождаться, когда профсоюз водителей прекратит забастовку.