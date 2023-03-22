Гости свадьбы возмутились решением жениха и невесты подавать только воду

В США гости свадьбы остались недовольны решением жениха и невесты подавать на банкете только воду в качестве напитков, пишет Independent.
Как рассказали жених с невестой, они ведут здоровый образ жизни и внимательно следят за своим питанием — пара не пьет алкоголь и даже кофе. Будущие супруги пояснили, что на свадьбе будет около 150 человек, и для них будет еда, но из напитков — только вода. Они рассказали друзьям о принятом решении, но те не обрадовались такой новости.
«Когда семья и друзья узнали, они разозлились», — рассказала пара.
Гости предположили, что на свадьбе должен быть хотя бы открытый бар, где желающие могут сами платить за свои напитки, но и эта идея не понравилась молодоженам.
«Все равно должны платить за бармена, и мы просто очень не хотим возиться с алкоголем», — добавили они.
Пользователи соцсетей поддержали недовольных гостей. По мнению людей, пара поступает некрасиво.
«Дешево и безвкусно подавать только воду. Люди прилагают усилия, приносят подарки, это праздник. В воде нет ничего веселого», — пишут комментаторы.