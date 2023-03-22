Гости свадьбы возмутились решением жениха и невесты подавать только воду

Как рассказали жених с невестой, они ведут здоровый образ жизни и внимательно следят за своим питанием — пара не пьет алкоголь и даже кофе. Будущие супруги пояснили, что на свадьбе будет около 150 человек, и для них будет еда, но из напитков — только вода. Они рассказали друзьям о принятом решении, но те не обрадовались такой новости.