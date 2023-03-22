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1 час назад

Красные флажки: психотерапевт Фомин назвал признаки мужской измены

Вечерняя Москва

Существуют сигналы, по которым можно распознать неверность возлюбленного. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

Красные флажки: психотерапевт назвал признаки мужской измены
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Признаки измены

По его словам, на измену второй половинки может указывать резкая смена привычного поведения. Женщине стоит задуматься о неверности мужчины, если:

Он не выпускает телефон из рук

— Мужчина всегда поддерживает тайные отношения в телефоне, поэтому начинает чаще зависать с ним в ванной или туалете, больше сидит в социальных сетях и смотрит чужие фото. Бывает и так, что его можно застать в телефоне ночью, когда все уже спят, хотя раньше он так не делал, — пояснил Фомин.

Начал держать дистанцию или, наоборот, резко стал очень внимательным

Специалист подчеркнул, что часто после измены мужчина начинает пытаться дистанцироваться от жены, а также проявляет холодность.

— Однако бывают совершенно обратные ситуации, когда мужчина наоборот становится более обходительным, улыбчивым и внимательным к жене, потому что появляется повод для хорошего настроения на стороне, — отметил психотерапевт.

На фоне параллельных отношений у мужчины развивается чувство вины, объясни эксперт. Оно мучает его, и он пытается заглушить это чувство особой внимательностью и заботой к супруге.

Сменил привычный стиль

По мнению психотерапевта, измена также отражается и на внешнем виде партнера.

— Если мужчина находится в активном поиске, он будет пытаться выглядеть лучше и больше ухаживать за собой, — добавил Фомин.

Стоит ли пытаться вычислить измену

Психотерапевт рассказал, что искать сигналы измены нужно только в том случае, если женщина хочет расстаться. Если же она хочет сохранить отношения, то не нужно проявлять излишнюю подозрительность: лезть в телефон, подсматривать переписки и контролировать перемещения возлюбленного.

— Если нет явных признаков, которые намекают на измену, то не нужно пытаться накручивать себя и искать ее даже там, где ее нет. Женская интуиция в этой ситуации не помощник — нужны конкретные факты, — заключил Фомин.

Любовь,Евгений Фомин,
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