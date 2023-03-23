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8 минут назад

Как понять, что перед вами инфантильный мужчина

WomanHit.ru

«Вечный мальчик» может превратить вашу жизнь в кошмар.

Как понять, что перед вами инфантильный мужчина
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Хуже мужчины, который не уважает вас как личность, может быть только инфантил. Часто распознать его в толпе не так-то просто, даже если вы с ним только познакомились, вы можете быть очарованы его непосредственностью и не сразу рассмотрите, с кем имеете дело.

Мы посоветовались с психологом и готовы поделиться советами, как вычислить этого вечного мальчишку.

«Дети появятся и наша жизнь станет хуже!»

Возможно, вы еще не дошли до того этапа, когда пора задумываться о пополнении в семье, и все же велика вероятность, что мужчина уже высказывался на эту тему относительно ваших общих друзей с детьми. Человека, который не готов брать ответственность за семью, пугает изменение в его привычной жизни. Он прекрасно понимает, что жить так же беззаботно, как и раньше не получится, а потому он будет оттягивать появление детей как только сможет. При любом вашем упоминании детей инфантильный мужчина будет быстро переводить тему на более безопасную.

«Тебе вообще ничего не нравится!»

Любое ваше возмущение будет воспринято в штыки. Даже объективная критика его действий в понятии такого мужчины не что иное, как простая придирка с вашей стороны. Ведь он всегда прав. Как правило, женщина в глазах инфантила остается хорошей и подходящей до того момента, как его восприятие мира разойдется с ее. Этого инфантильный мужчина просто не потерпит и сразу же начнет бросаться обвинениями.

«Я еще не нашел себя»

Самый показательный момент — мужчина не задерживается на одном месте работы долго. Чаще всего он оправдывает такую профессиональную «миграцию» поиском себя, ведь все, что ему предлагают, ему точно не подходит. Однако такие поиски часто затягиваются не на одно десятилетие. Вы готовы находиться в подвешенном состоянии рядом с таким партнером?

Любовь,
18+
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