Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
3 часа назад

Названы две самые большие проблемы женщин в постели

Lenta.ru

Британский сексолог Трэйси Кокс назвала две самые большие проблемы женщин в постели и подсказала способы их преодолеть. Свои рекомендации она дала в авторской колонке для издания Daily Mail.

Названы две самые большие проблемы женщин в постели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кокс уверена, что первое, о чем женщинам надо перестать переживать во время интимной близости, — это внешность. Она сослалась на масштабное исследование, выявившее связь между образом тела и сексуальной удовлетворенностью. Ученые обнаружили, что каждая десятая женщина испытывает беспокойство из-за обвисшей груди, лишнего веса или неидеальной фигуры. Это, в свою очередь, негативно сказывается на ее возбуждении, желании, частоте оргазмов и половых контактов.

Сексолог подчеркнула, если женщина стыдится своего тела и считает его уродливым, у нее начинает формироваться протест против того, чтобы на него кто-то смотрел или прикасался к нему. Только принятие себя со всеми недостатками, раскрепощение и внутренняя свобода позволят улучшить качество интимной жизни. Кокс посоветовала женщинам чаще заниматься сексом, сильнее вовлекаться в любовную игру, не бояться проявлять инициативу и обязательно рассказывать партнеру о своих желаниях и потребностях.

В качестве еще одной распространенной проблемы сексолог назвала излишнее беспокойство женщин об оргазмах. Однако, по ее мнению, достижение кульминации во время интимной близости — не конечная цель, а лишь «десерт в конце хорошего ужина».

Оргазмы случаются, когда мы счастливы, расслаблены, находимся в нужном месте и не чувствуем никакого давления. Такие идеальные обстоятельства случаются не так часто, и все же мы продолжаем корить себя за то, что не испытываем взрывных оргазмов регулярно, по требованию, — Трэйси Кокс, сексолог.

По мнению Кокс, вместо того чтобы превращать оргазм в самоцель, гораздо важнее наслаждаться удовольствием в процессе интимной близости. При этом, если очень хочется достичь кульминации в сексе, всегда можно воспользоваться вибратором как частью любовной игры, добавила специалистка.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий