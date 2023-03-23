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4 часа назад

Сексолог Кокс назвала мысли о внешности и оргазме тем, что мешает женщине получить удовольствие

Мира Маркина

Сексолог Трэйси Кокс в авторской колонке для Daily Mail рассказала о двух моментах, которые лишают большинство женщин удовольствия в постели. Также специалист дала совет, как наладить сексуальную жизнь.

Сексолог объяснила, что мешает женщине получить оргазм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению британского сексолога, мысли о несовершенстве собственной внешности портят момент интимной близости. Эксперт сослалась на исследование, авторы которого выявили связь между образом тела и удовлетворенностью сексом. Исправить эту ситуацию может принятие своих недостатков, обретение внутренней свободы и раскрепощение, считает Трэйси Кокс. И для этого в том числе нужно чаще заниматься любовью, учиться быть инициативной, открыто говорить партнеру о желаниях.

Еще одна частая проблема, с которой сталкиваются женщины – чрезмерное беспокойство об оргазме.

«Оргазмы случаются, когда мы счастливы, расслаблены, находимся в нужном месте и не чувствуем никакого давления», – объяснила сексолог.

Почему интим после ссоры — плохая идея

Оргазм не должен быть самоцелью и, следовательно, причиной для разочарования, если он не достигнут. Специалист рекомендовала учиться получать удовольствие от процесса интимной близости и при необходимости пользоваться вибратором для яркой кульминации.

Ранее мы рассказывали, можно ли скрывать что-то от партнера.

Любовь,
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