Вы в активном поиске? Рассказываем, где искать отношения

Допустим, вы сейчас без отношений и планируете начать с кем-то встречаться. Но где искать этого человека? Многие люди надеются на сайты и приложения для знакомств, но зачастую это только трата времени.

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Если в Европе около 40% влюбленных пар знакомится в интернете, то у нас это 10% в лучшем случае. Почему хорошие девушки и парни редко встречаются на сайтах знакомств? Что мешает им встретиться и построить крепкие пары?

Об этом в новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с Марией Оленевой. Маша — синхронная переводчица и организаторка мероприятий для знакомств. Она точно знает, что делать, если вы пока находитесь в одиночестве, но одним или одной быть больше не хотите.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий