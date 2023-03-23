Вы в активном поиске? Рассказываем, где искать отношения

Допустим, вы сейчас без отношений и планируете начать с кем-то встречаться. Но где искать этого человека? Многие люди надеются на сайты и приложения для знакомств, но зачастую это только трата времени.
Если в Европе около 40% влюбленных пар знакомится в интернете, то у нас это 10% в лучшем случае. Почему хорошие девушки и парни редко встречаются на сайтах знакомств? Что мешает им встретиться и построить крепкие пары?
Об этом в новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с Марией Оленевой. Маша — синхронная переводчица и организаторка мероприятий для знакомств. Она точно знает, что делать, если вы пока находитесь в одиночестве, но одним или одной быть больше не хотите.
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова