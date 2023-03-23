Способы пережить расставание не потеряв себя

Завершение отношений с партнером — момент, с которым сталкивалась каждая женщина. Бывает так, что отношения исчерпывают себя и расставание воспринимается просто как логический и неизбежный финал. А бывает так, что приходится столкнуться с предательством, изменой, агрессией.

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Безусловно, за каждым расставанием следуют новые встречи, и жизнь продолжается, но сам момент расставания может быть крайне болезненным.

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Так или иначе приходится поменять свою жизнь, отказаться от каких-то планов и ожиданий, пережить стресс. Как выйти из отношений с наименьшими потерями, рассказывает Мария Манина — клинический психолог, практикующий гипнотерапевт, автор медитаций и трансформационных программ для женщин.

Страдать — норма?

Переживание расставания и некая тоска по партнёру — это, безусловно, норма. Вполне нормальной реакцией является непреодолимое желание думать о партнёре, следить за ним в социальных сетях, спрашивать про него у общих знакомых, мысленно разговаривать с ним или представлять возможную встречу. Это все нормальная реакция.

Позволить себе страдать можно — это как позволить себе лежать в постели и болеть, если у вас температура и болит горло. Правда, с температурой организм справляется за неделю-две, а с переживанием расставания так быстро справиться не получится. В норме психика справляется за полгода-год. Но если этот срок затягивается на несколько лет или даже десятки лет, то лучше обратиться к психологу.

Почему вы страдаете?

Очень часто женщина умом понимает неизбежность расставания и даже не очень высоко оценивает своего бывшего партнёра, но всё равно испытывает сильнейший стресс. Вплоть до апатии, полной изоляции себя из социальной жизни.

Почему наша психика так реагирует? Дело в том, что по гормональному ответу в организме страстные отношения схожи с наркотической зависимостью. Согласно исследованиям психологов, при расставании в мозгу влюблённого человека возникает та же реакция, что и у наркомана, у которого отняли дозу. То есть, «ломка». Поэтому требуется всё новая и новая «доза». А не имея возможности реального контакта с бывшим партнёром, женщина старается воспоминаниями и мыслями о нём вызвать то же состояние эйфории, которое она испытывала с ним.

Расставание — это утрата, потеря. И наша психика всегда проходит РЯД ЭТАПОВ, или стадий, чтобы пережить эту боль и восстановиться.

Этих этапов не избежать, поэтому лучше их знать и в них ориентироваться. Это знание придаст уверенности и поможет в конечном итоге справиться с болью расставания.

1. Отрицание, шок, оцепенение

В самом начале хочется «закрыться» от проблемы, обмануть себя тем, что «всё не так, тут какая-то ошибка». Это своеобразное «обезболивание психики».

2. Выражение сильных чувств: гнев, вина, позор, стыд, вина, злость

Пик переживаний, вплоть до ярости, агрессии, истерики, крика. Происходит выброс отрицательной энергии.

3. Погружение в депрессию

За пиком следует спад, возникает состояние опустошенности, слабости, беспомощности — вплоть до полной апатии.

4. Диалог и торг

На этом этапе происходит попытка найти ответы на вопросы «Почему он меня бросил?», «Чем я хуже её?», «Что я сделала не так?». Ответы на эти вопросы искать бессмысленно, потому что они ничем не помогут. Как не помогут и размышления в духе «Если я похудею, он же вернётся?»

5. Заключительный этап — принятие реальности и возврат к жизни.

Можно ли пережить расставание с минимальными потерями?

Конечно, можно. Более того, женщина может помочь себе сама. Если будет знать некоторые приёмы.

1. Страданию требуется место

Если занять это место чем-то другим, страданию придётся потесниться или совсем уйти. Поэтому у вас не должно быть много свободного времени, чтобы предаваться воспоминаниям. Ищите чем его занять, желательно с пользой для себя.

2. Снимите розовые очки, не идеализируйте бывшего

Нужно вернуться в реальность и вспомнить конкретно, что было не так. Составьте конкретный список того, что в нём и в ваших отношениях вас не устраивало. Обращайтесь к этому списку, если «нахлынули воспоминания».

3. С бывшим вам было интересно, вы весело проводили время

Подумайте, каким образом вы можете получить подобные эмоции после расставания. Новое хобби, путешествие, встречи с подругами, театр, выставки — это всё может стать своего рода заместительной терапией. Возможно, вы давно хотели что-то сделать, прочитать, выучить — не откладывайте.

4. Признайтесь себе, что воспоминания уводят вас в прошлое, которого не вернуть и не повторить

Тратить свои силы и время на прошлое бессмысленно.

5. Очень важно «вырасти» из этих отношений, стать больше и сильнее их

Вы изменились, и вы готовы к новым отношениям. Вы извлекли урок и стали опытнее, мудрее.

6. Вы отпускаете прошлое и вы благодарны ему