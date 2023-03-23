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27 минут назад

Сексолог: необходимо развивать свою сексуальную энергию

DailyBuff

Существует несколько причин исчезновения либидо. Например, отсутствие разнообразия в постели у мужчины и женщины, продолжительный срок состоящих в отношениях. Кроме того, возможной причиной является отсутствие энергии в сексуальной жизни человека, который не занимается ее развитием, считает сексолог Мария Бухун.

Сексолог: необходимо развивать свою сексуальную энергию
Фото: DailyBuffDailyBuff

Специалист дала несколько советов, следование которым поможет повысить женское либидо.

Интимная переписка

Секстинг – это интимная переписка, с помощью которой можно подогреть желание друг друга перед встречей. Например, можно написать следующее: «Я уже дома, готовлю ужин, не могу тебя дождаться. Приходи поскорее, я хочу заняться с тобой любовью в ванной». Такие послания однозначно подогревают интерес.

Эротические книги

Необходимая картинка в голове может быть сформирована интимной литературой. Мы начинаем играть роль главной героини, что сопровождается переживанием ее чувств.

Воображение

Для нашего мозга не важно, осуществляем ли мы действие в реальности или же просто представляем его. Так, вовсе не обязательно класть в рот лимон для активного выделения слюны. Мы просто представляем, насколько он кислый. При мыслях о сексе нами овладевает возбуждение. По этой причине не бойтесь фантазировать, это лишь способствует повышению либидо.

Польза самоудовлетворения

Благодаря мастурбации можно лучше узнать собственное тело. Если нет оргазма, то отсутствует желание и мотивация к интиму. Для роста сексуального желания важно научиться получать оргазм.

Аромамасла

Клубника, жасмин, ваниль – афродизиаки, аромат которых приводит к нарастанию сексуального желания. Их использование будет повышать вашу игривость и сексуальность. Более того, ваш партнер начнет реагировать на вас аналогичным образом.

Любовь,
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