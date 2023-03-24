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54 минуты назад

На Reddit обсудили части мужского тела, сводящие женщин с ума

Мира Маркина

Женщины обсудили в комментариях в разделе AskReddit, что именно сводит их с ума в мужчинах.

На Reddit обсудили части мужского тела, сводящие женщин с ума
Фото: UnsplashUnsplash

Большинство участниц дискуссии призналось, что теряет разум от мужских плеч, кистей и предплечий.

«Однажды я чуть не покалечилась на работе, потому что отвлеклась на мускулистые предплечья», – рассказала форумчанка stealth_mode_76.

На втором месте по популярности оказались губы. Одна из пользовательниц Reddit призналась, что может вовсе утратить нить разговора при виде красивых губ.

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Но сводят с ума женщин не только части тела, но и некоторые другие особенности партнера – а именно его запах и голос.

«Голос может свести с ума. Если у мужчины низкий голос, я просто улетаю в космос», – призналась motsonian.

Ранее «Рамблер» писал, почему полигамные отношения распадаются.

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