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27 минут назад

Психотерапевт Маккензи дала совет женщинам, не достигающим оргазма

Мира Маркина

Достичь оргазма женщине поможет избавление от стыда. Как научиться наслаждаться сексом, в беседе с Metro рассказала психотерапевт Кейт Маккензи.

Психотерапевт дала совет женщинам, не достигающим оргазма
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению специалиста, получить оргазм женщине мешает установка на то, что секс – это что-то постыдное. От нее нужно избавляться. Еще один шаг на пути к удовольствию – принятие и понимание тела.

«Оргазм — это немного похоже на вождение автомобиля. В идеале вы должны быть одновременно расслабленными и возбужденными», — объяснила Маккензи.

Поэтому в первую очередь психотерапевт рекомендовала выделять полчаса ежедневно на изучение собственного тела. Наблюдения нужно фиксировать в дневнике, заметила эксперт.

Второй момент – о проблеме отсутствия оргазма специалист рекомендовала поговорить с другом или терапевтом. Доверительный разговор может помочь обнаружить истинные причины негативных установок.

Сексолог объяснила, что мешает женщине получить оргазм

Также собеседница издания призвала женщин быть терпеливыми и не превращать секс в гонку за оргазмом.

Ранее мы рассказывали о частях мужского тела, сводящих женщин с ума.

Любовь,
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