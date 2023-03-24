Психотерапевт дала совет женщинам, не достигающим оргазма

Достичь оргазма женщине поможет избавление от стыда. Как научиться наслаждаться сексом, в беседе с Metro рассказала психотерапевт Кейт Маккензи.

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По мнению специалиста, получить оргазм женщине мешает установка на то, что секс – это что-то постыдное. От нее нужно избавляться. Еще один шаг на пути к удовольствию – принятие и понимание тела.

«Оргазм — это немного похоже на вождение автомобиля. В идеале вы должны быть одновременно расслабленными и возбужденными», — объяснила Маккензи.

Поэтому в первую очередь психотерапевт рекомендовала выделять полчаса ежедневно на изучение собственного тела. Наблюдения нужно фиксировать в дневнике, заметила эксперт.

Второй момент – о проблеме отсутствия оргазма специалист рекомендовала поговорить с другом или терапевтом. Доверительный разговор может помочь обнаружить истинные причины негативных установок.

Также собеседница издания призвала женщин быть терпеливыми и не превращать секс в гонку за оргазмом.