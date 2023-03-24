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2 часа назад

На Reddit обсудили преимущества и недостатки, которые приносит брак

Мира Маркина

Пользователи форума Reddit устроили дискуссию о плюсах и минусах отношений в браке. Их откровения о супружестве можно прочитать в разделе AskReddit.

На популярном форуме обсудили недостатки, которые приносит брак
Фото: UnsplashUnsplash

Самым главным недостатком брака участники диалога назвали потенциальную вероятность прожить дольше партнера.

Еще один недостаток, с которым приходится мириться супругам – это открытие новых, далеко не самых приятных сторон в характере родственников партнера. По словам форумчан, «новая родня» часто скрывает свои минусы до свадьбы.

«Нужно распределять выходные между родителями, всегда кто-то будет беситься, потому что нельзя быть в двух местах сразу», – поделился пользователь Twinwriter60.

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Появление детей усугубляет ситуацию с обидами.

Некоторые комментаторы также отметили, что проблемы партнера в браке неизбежно становятся вашими.

«Когда у супруга хроническая болезнь, психическое расстройство, зависимость, вам приходится оказывать поддержку хотя бы в какой-то степени, чтобы ваш союз держался», – заключил breakwater.

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