На популярном форуме обсудили недостатки, которые приносит брак

Пользователи форума Reddit устроили дискуссию о плюсах и минусах отношений в браке. Их откровения о супружестве можно прочитать в разделе AskReddit.

Еще один недостаток, с которым приходится мириться супругам – это открытие новых, далеко не самых приятных сторон в характере родственников партнера. По словам форумчан, «новая родня» часто скрывает свои минусы до свадьбы.