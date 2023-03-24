На популярном форуме обсудили недостатки, которые приносит брак

Пользователи форума Reddit устроили дискуссию о плюсах и минусах отношений в браке. Их откровения о супружестве можно прочитать в разделе AskReddit.
Самым главным недостатком брака участники диалога назвали потенциальную вероятность прожить дольше партнера.
Еще один недостаток, с которым приходится мириться супругам – это открытие новых, далеко не самых приятных сторон в характере родственников партнера. По словам форумчан, «новая родня» часто скрывает свои минусы до свадьбы.
«Нужно распределять выходные между родителями, всегда кто-то будет беситься, потому что нельзя быть в двух местах сразу», – поделился пользователь Twinwriter60.
Появление детей усугубляет ситуацию с обидами.
Некоторые комментаторы также отметили, что проблемы партнера в браке неизбежно становятся вашими.
«Когда у супруга хроническая болезнь, психическое расстройство, зависимость, вам приходится оказывать поддержку хотя бы в какой-то степени, чтобы ваш союз держался», – заключил breakwater.
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