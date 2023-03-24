5 главных причин для развода: мнение ученых

Ученые из Мичиганского университета на протяжении 16 лет изучали причины, по которым люди решаются на расторжение брака. За эти годы эксперты взяли интервью у 355 пар разного возраста и смогли установить, почему люди разводятся чаще всего. Подробнее о главных причинах – в материале "Рамблера".
Ни эмоциональная связь, ни хороший секс, ни общие дети не спасут отношения, если у партнеров регулярно происходят финансовые разногласия. В паре, где один – скряга, а другой –транжира, важно искать компромиссы, а не замалчивать проблемы. В противном случае, брак не продлится долго.
В длительных отношениях людям нередко свойственно воспринимать партнеров как должное. А между тем и через месяц, и через 10 лет брака обоим супругам важно чувствовать, что их ценят, замечают и любят. Для этого нужно не так много: добрые слова в повседневной жизни, знаки внимания и забота.
И женщины, и мужчины порой склонны обсуждать недостатки своих благоверных с друзьями и даже коллегами. Возможно, ваш партнер никогда об этом не узнает, но вы сами не заметите, как подобные обсуждения отстранят вас от вашего возлюбленного.
Психологи неслучайно рекомендуют говорить близкому человеку о своих чувствах в моменте и обсуждать проблему, как только она возникла. В противном случае негативные эмоции будут копиться годами, и в конце концов вы "взорветесь", когда терпение будет на пределе.
Важно помнить о том, что супруг – ваш самый близкий человек. Если в общении с ним вы "носите маску", скрываете истинные чувства и в целом не даете выход настоящей себе, то таким образом вы лишь отдаляетесь от него. И чаще всего это заметно невооруженным глазом.