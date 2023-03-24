5 главных причин для развода: мнение ученых

Ученые из Мичиганского университета на протяжении 16 лет изучали причины, по которым люди решаются на расторжение брака. За эти годы эксперты взяли интервью у 355 пар разного возраста и смогли установить, почему люди разводятся чаще всего. Подробнее о главных причинах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дорога перемен" Кадр из фильма "Дорога перемен"

Запрет на "денежные" темы

Ни эмоциональная связь, ни хороший секс, ни общие дети не спасут отношения, если у партнеров регулярно происходят финансовые разногласия. В паре, где один – скряга, а другой –транжира, важно искать компромиссы, а не замалчивать проблемы. В противном случае, брак не продлится долго.

Чувство недооцененности

В длительных отношениях людям нередко свойственно воспринимать партнеров как должное. А между тем и через месяц, и через 10 лет брака обоим супругам важно чувствовать, что их ценят, замечают и любят. Для этого нужно не так много: добрые слова в повседневной жизни, знаки внимания и забота.

Гадости за спиной

И женщины, и мужчины порой склонны обсуждать недостатки своих благоверных с друзьями и даже коллегами. Возможно, ваш партнер никогда об этом не узнает, но вы сами не заметите, как подобные обсуждения отстранят вас от вашего возлюбленного.

Замалчивание проблем

Психологи неслучайно рекомендуют говорить близкому человеку о своих чувствах в моменте и обсуждать проблему, как только она возникла. В противном случае негативные эмоции будут копиться годами, и в конце концов вы "взорветесь", когда терпение будет на пределе.

Закрытость