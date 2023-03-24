7 вопросов, которые раздражают всех мужчин

Конфликт может вспыхнуть совершенно неожиданно.

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Банально, но мужчины и женщины мыслят по-разному, то, что нам кажется безобидным вопросом, избранника может по-настоящему раздражать.

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Представители сильного пола признались: часто от разных девушек они слышат одни и те же вопросы, которые кажутся бессмысленными или назойливыми.

Я толстая?

Почему этот вопрос раздражает: он заставляет мужчину оказаться в безвыходной ситуации. Начав отрицать, что любимая женщина поправилась, он рискует быть обвиненным в лицемерии и невнимании. Согласится — попадет в эпицентр скандала. Девушки, задавая вопрос, пытаются успокоить самих себя и получить комплименты, но партнеры в этот момент чувствуют себя максимально некомфортно.

Ты меня любишь?

Этот вопрос обижает мужчину: разве незаметно, что он влюблен, разве он недостаточно заботлив. Кроме того, за трогательным «Ты меня любишь?» чаще всего скрывается другой подтекст или просьба. Помните, что мужчинам не всегда нравится говорить о чувствах ежедневно, они не ждут этого от избранниц.

О чем ты сейчас думаешь?

Женщине может казать, что партнер мечтает об их будущем или фантазирует о других женщинах, а может, планирует расставание. Но чаще всего молодой человек поглощен совершенно сиюмитными мыслями: как муха держится на стекле, что бы он съел прямо сейчас, как откосить от субботника на работе. Помните, что, когда избранник желает поделиться раздумьями, он обязательно это сделает без вашего напоминания.

Ты мне изменяешь?

Тех, кто изменяют, начинают быстро думать, а где прокололись и что сейчас говорить. И точно в планы мужчины не входит выкладывать правду. Тех, кто не изменяют и не планировали, чувствуют подозрения и недоверие, а это и вызывает раздражение. Мужчина не хочет оправдываться в том, чего не совершал. Любой человек не хочет.

Где ты?

Если мужчина не задержался настолько, чтобы начать переживать за него, этот вопрос несет в себе лишь функцию контроля. Помните, вы в отношениях со взрослой, сформировавшейся личностью, ему не нужен надзиратель.

Ты вымоешь посуду? Вынесешь мусор, протрешь полы?

В этом вопросе есть выбор без выбора. Если молодой человек не хочет, то рискует нарваться на скандал. Оформите это иначе: «Помой, пожалуйста, посуду».

Что мне надеть?