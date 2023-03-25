5 советов, чтобы перестать нервничать перед свиданием

Как снять напряжение перед романтической встречей.

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Первое свидание всегда вызывает мурашки, особенно если человек уж очень вам нравится. Иногда волнение может быть таким сильным, что портит все романтическое мероприятие. Знакомо?

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Мы посоветовались с лав-коучем, который подсказал нам несколько действенных советов по борьбе с ненужным волнением.

Не нужно заранее выстраивать диалоги в голове

Большая ошибка, которую совершают многие женщины накануне свидания — проигрывание беседы в голове. Конечно, стоит заранее очертить круг тем, которые вы бы хотели затронуть с человеком, и все же репетировать беседу не стоит. Вы не знаете, куда вырулит ваш диалог, и если все пойдет не по плану, вы просто растеряетесь и ваше волнение возрастет до небес. Импровизация — наше все.

Продумайте свой образ

Еще один способ почувствовать себя уверенно — продумать образ заранее. Выясните, куда вас приглашают на свидание, это очень важно. Отталкиваясь от места встречи, вы можете начать собирать образ. Подберите не просто те вещи, в которых вы будете неотразимой, но, главное, вы должны чувствовать себя комфортно. Чем раньше вы начнете готовиться к свиданию, тем меньше у вас будет сомнений.

Ваш партнер тоже волнуется

Пожалуй, лучшая мысль, которую стоит держать в голове и до, и во время свидания — мужчина тоже нервничает, даже если не показывает вида. Если вы действительно интересны человеку, он будет пытаться вам понравиться всеми силами. Иногда можно даже признаться, что вы слегка волнуетесь, кто знает, может, именно эта фраза разобьет лед между вами и волнение уйдет с обеих сторон.

Примите душ

Когда до свидания остается пара часов, можно потратить двадцать минут на контрастный душ. Считается, что после водных процедур человек расслабляется и переключается с волнительного события. Кроме того, гигиенические процедуры в принципе никто не отменял, особенно если вы планируете томное продолжение вашего свидания.

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