Как завершить отношения мирно

Завершение отношений может быть мирным и по-взрослому спокойным или же может носить нотки скандала и ненависти друг к другу.

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Как преодолеть обиду, чувство вины и подготовиться к мирному прощанию, а также о том, что обостряет процесс расставания, рассказывает семейный психолог, аккредитованный гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка.

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Все больше людей понимают, как важно сохранить коммуникацию после разрыва, ведь многих связывают общие дети, дела в бизнесе или еще что-то. Некоторые просто не хотят уходить в мир черно-белых красок и вычеркивать из жизни значимого человека, с которым прожили долгие годы. Поэтому процесс расставания стал для многих возможностью подготовить фундамент для трансформации из состояния "пары" в отношения "бывших влюбленных".

С первым мужем Таня закончила отношения в один день. Тогда ей было 20 лет, она училась, работала и заботилась о новорожденном ребенке. Бывший муж жил с ней вместе, но эмоционально был младше и инфантильнее, поэтому при любой возможности увиливал от домашних дел и убегал на встречи с друзьями.

Перегруженность бытом, отсутствие помощи от мужа, затихающее желание быть рядом и разочарование в семейной жизни – все это побудило перейти к решительным действиям.

В какой-то момент Таня поняла, что воспринимает мужа как еще одного ребенка и без него ей будет легче, поэтому приняла решение развестись.

Сил и возможности долго обсуждать происходящее у нее не было – юная девушка была уже на грани нервного истощения. Поэтому она предупредила пару раз, что если молодому мужчине нужны гулянки, то в какой-то момент он вернется к закрытой двери.

Одной прекрасной ночью так и случилось: Таня не пустила мужа домой, а на следующий день подала заявление о разводе. Я сама удивляюсь и восхищаюсь ее решительности, но зная ее сейчас, когда ей уже 37 лет и она красивая женщина и крепкий руководитель, легко управляющийся с подчиненными-мужчинами, я понимаю, что это свойственный ей стиль решения проблем.

Такой подход чаще используется в бизнес-среде: "если что-то не работает – от этого можно отказаться или заменить на работающее".

В семейной жизни людям привычнее долго терпеть, и в клиент-терапевтической практике я чаще встречаю людей, долго и нудно живущих без любви, тянущих отношения "потому что так надо" и отчаянно желающих понять, что делать.

Многие терпят до невыносимого состояния, а когда происходит "последняя капля", взрываются в истерике и в один момент огорошивают партнера фразой: "Я тебя больше не люблю, я ухожу".

Чем неожиданнее факт ухода из семьи мужа или жены, тем ярче эмоции злости, обиды у того, кого бросили. Появляются социальные роли "бросивший" – "брошенный", актуализируются ощущения вины и стыда с обеих сторон.

Для того чтобы легче переживать дихотомию чувств, люди уходят в защитную реакцию "я молодец, а он/она злодей". Такие примеры мы с вами часто видим в жизни.

Как снизить риски внезапного разрыва

В первую очередь необходимо разговаривать друг с другом – эта рекомендация раз от раза повторяется любыми психологами. Пары прислушиваются к ней и общаются в период романтического слияния, когда все хорошо. Однако, за стадией слияния следует стадия дифференциации, и коммуникация перестает приносить наслаждение.

Выясняется, что у мужчины и женщины разные точки зрения на воспитание детей, проведение досуга и совместное хобби, копятся претензии на "разбросанные носки и незакрытый тюбик зубной пасты". Разговаривать становится все сложнее, возникают словесные перепалки "а ты, а ты", растет ощущение бессмысленности попыток поделиться переживаниями, и люди замолкают. В доме остаются беседы про быт, количество блюд на обед, а обсудить свои мечты и тревоги становится не с кем. Формат отношений переходит из "мы хотим быть вместе" в "мы должны быть вместе", что приводит к внутренним страданиям обоих, ведь потребность в любви не удовлетворяется.

При этом любое долженствование приводит к внутреннему напряжению и росту пассивной агрессии в сторону партнера – человек молчит, или говорит гадости, или же пропадает в длительных командировках. Все это – симптомы, что пора прояснять ситуацию и уточнить, что происходит, и поискать способы устранить деструктив в отношениях.

Таня много раз просила первого мужа измениться, но он не воспринимал ее всерьез. Поэтому ее решение застало его врасплох и он сильно злился. Когда эмоции поутихли, снова стало возможно общение, но уже не на тему личных недовольств друг другом, а насчет воспитания сына. Ошибкой молодого человека было отмахивание, обесценивание претензий бывшей жены – ему казалось, что она никуда не денется и будет выполнять свои обязанности в полном объеме, как бы он себя ни вел. Возможно, его отец так вел себя по отношению к матери и ему казалось это нормальным.

В любом случае если бы удавалось обсуждать ожидания друг от друга, искать компромиссы и делить зоны ответственности за зарабатывание денег, воспитание малыша и поддержание теплоты и любви, то семью можно было бы сохранить. Если же человек присутствует в отношениях только номинально и не способен удерживаться в обсуждении совместной жизни, то это называется "потеря контакта" и ведет к ощущению одиночества и отвергнутости в паре.

Я хочу уйти, но не могу

"Не знаю, как жить одной, вдруг больше никого не найду, останусь жить с кошками на старости лет" – такие страхи озвучивают женщины на встречах с психологом. Есть еще проективный вариант, когда страх разворачивается на мужа через жалость: "как он будет без меня, пропадет же". Такие опасения говорят о том, что женщина растворилась в партнере и сфокусировалась на роли жены и матери, забывая поддерживать свою женскую привлекательность и развиваться как личность.

Если это действительно так, то сначала необходимо поработать над самооценкой. При этом партнер может увидеть ваши изменения и начать меняться в ответ, и тогда необходимость расставаться может исчезнуть, а отношения перейдут на другой виток.

У мужчин же происходит несколько другая история: они погружаются в чувство вины перед партнершей и горюют о том, что не получается быть счастливым в семье. Они терпят и молчат, не умея сказать о своих чувствах, или же говорят в лоб, по-мужски прямо, доводя женщину до истерики от количества претензий. Как вы поняли, диалог не складывается, и мужчина незаметно для партнерши начинает вести вторую жизнь, эмоционально отдаляясь от женщины.

Ошибкой будет воспринимать это затишье как налаживание отношений – это не так. Это то, что называют "тишина перед бурей". Поэтому в этот момент надо приглашать партнера к беседе и узнавать, что у него внутри, о чем думает и переживает. Многие женщины в этот момент образно топают ножкой и говорят: "А почему я должна это делать?" Ответ: не почему, можно и не делать. Просто чувство вины и ответственности перед семьей для мужчины является сдерживающим фактором лишь на время. Рано или поздно он привыкает к этим чувствам, а кроме того, находит поддержку среди друзей с похожими историями, поэтому начинает считать отдаление от супруги нормальным делом. И если упустить момент, когда еще можно услышать друг друга, то мужчина принесет идею-сюрприз: "нам нужно пожить отдельно".

А как же дети?

Повышение культурной грамотности привело к пониманию, что ролевое взаимодействие мужчины и женщины как влюбленной пары развивается параллельно с их самореализацией как родителей общих детей. Поэтому, разводясь, партнеры все чаще претендуют на совместное участие в воспитании детей. И проблема, которая выходит на первый план, – это выстраивание графика общения с учетом работы и новых отношений.

Чувство вины перед ребенком перманентно встраивается в жизнь, и мужчины болезненно переживают, чтобы сын или дочь чувствовали себя нужными и любимыми. К бывшей жене чувство вины стабилизируется с помощью алиментов и выполнения договоренностей при расставании – например, брать ребенка к себе, когда он болеет, или оплачивать няню. Если же ребенок остается в роли стабилизатора, который соединяет семью, то на него ложится непосильная эмоциональная нагрузка.

Дети быстро чувствуют, что мама и папа друг друга не любят. И могут начаться частые заболевания, энурез, когда ребенок начинает спать с мамой, "потому что за ним следить ночью надо", а папа переселяется в другую комнату, и так далее.

В каждом случае нужно разбирать и оценивать ситуацию отдельно, учитывая индивидуальные особенности членов семьи.

Разговаривать обязательно!

С помощью психолога, с помощью книг важно учиться разговаривать, слышать и понимать друг друга. Когда вы видите не только свою сторону семейной жизни, но и взгляд партнера, намного легче ориентироваться в ожиданиях друг от друга и выстраивать стратегии поведения. Это является фундаментом для трансформации отношений, потому что в диалоге муж и жена соотносятся друг с другом, понимают, насколько их жизненные цели совпадают друг с другом.

Ведь бывает, что один партнер развивается, а второй – нет, и кому-то начинает становиться скучно рядом. Это то, что можно поправить, если заметить в начале расхождения интересов. Если же это не обсуждать и игнорировать подобные проблемы, то дистанция между партнерами увеличится. Настолько, что в какой-то момент будет непонятно, почему такие разные, чужие по мировоззрению люди называются семьей. Жизнь наобум, без внимания и интереса к мужу или жене приводит к внезапным решениям о разводе, причем внезапным только для того, кого бросают. Второй же обычно долго об этом думает, но не знает, как поговорить, или очень боится обидеть. Поэтому ответственность за диалог и душевный контакт лежит на обоих супругах, и этим обязательно нужно заниматься, чтобы знать, что происходит в паре.

Чем больше вы разговариваете и интересуетесь друг другом, тем раньше заметите тенденцию к расставанию и намного легче проживете эмоции – они перестанут быть аффективными "ярость – злость – токсичные стыд и вина" и перейдут в переносимые "грусть – раздражение – удивление и надежда". А как вы знаете, с холодной головой намного проще договариваться и принимать решения. В том числе о расставании и условиях завершения отношений.