Почему нас тянет к бывшим: истории людей, давших браку второй шанс

Кто из нас, сидя одиноким вечером в пустой квартире, не вздыхал о прошлых отношениях? Но, увы, ответа на вопрос, стоит возвращаться к бывшему партнеру или нет, не существует. Все очень индивидуально, на сто пар — сто вариантов развития событий. Это доказывают истории героев нашей статьи.

Фото: Super.ru Super.ru

Вероника, 31 год

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Мы с бывшим мужем прожили в браке почти восемь лет. Я пыталась развестись дважды. В первый раз уехала на месяц к подруге, но зачем-то еще виделась с ним: приезжала на приемку новой квартиры, мы вместе отметили День святого Валентина. А уйти я не смогла из-за его фразы: «Я не представляю свою жизнь без тебя. Не знаю, зачем мне эта трехкомнатная квартира, если останусь в ней один». Тогда эти слова одновременно испугали и захватили меня.

Мы стали жить вместе в этой квартире и благополучно пережили карантин. Но мысль о разводе созрела во второй раз, и мы снова пытались спасти отношения. Перед тем как окончательно расстаться, я делала все возможное, чтобы сохранить брак: подсунула ему книгу «5 языков любви», настаивала на психотерапии. Но когда в очередной раз услышала, что я некрасивая и все делаю не так, поняла, что это конец. Примерно в это же время мне начал оказывать знаки внимания другой мужчина. Мы не стали любовниками, но он помог мне почувствовать себя красивой и цельной.

Сергей, 32 года

Нашему браку 10 лет, и уже с самого начала все говорило о том, что легко не будет. Мы познакомились студентами и даже в первые недели умудрялись вечно спорить и постоянно ссориться. Отношения спасла моя первая работа и внезапно начавшиеся командировки, в которых мы успевали отдохнуть друг от друга и соскучиться.

После трех лет отношений я сделал ей предложение. Потом была свадьба, после которой мы решили взять ипотеку и кредит на ремонт. Тогда начались проблемы посерьезнее: такая жизнь оказалась нам не по карману, мне казалось, что я загнал себя в кабалу. Из-за ощущения тяжести во всех аспектах мы с женой начали конфликтовать на более глубоком уровне.

В 2022 году мы разъехались по разным квартирам. В разлуке у меня появилось чувство, что что-то не так: казалось, что с ней я был лучше, меньше пил, больше к чему-то стремился. На тот момент чувства еще не угасли, поэтому через три месяца мы решили начать все сначала. Вот тогда в браке появился просвет, который, к сожалению, оказался очень коротким. Это как выйти на балкон покурить на фоне тянущейся вечно разрухи.

Мы дали браку второй шанс, но он как будто «подкинул» нам еще больше испытаний. Мы их не выдерживаем. Раньше развод казался болезненным, сейчас это уже необходимость. Дата начала бракоразводного процесса еще не назначена, и в теории мы можем оттаять за это время. Но опыт показывает, что любое перемирие временное, и нам лучше друг без друга, чем в состоянии постоянной войны и взаимных обид.

Анна, 35 лет

Мой муж отличается от тех, с кем я раньше встречалась: с ним спокойно и хорошо. Именно это и стало причиной расставания.

Он был заботливый и внимательный, а еще очень предсказуемый: звонил и писал всегда в одно и то же время, провожал до дома поздно вечером, несмотря на мои возражения. Когда мы стали жить вместе, я до мелочей знала его распорядок дня. В нем совершенно не было спонтанности, и мне стало скучно. Спустя год я предложила ему разойтись и даже не смогла внятно объяснить причину. В общем, сильно его обидела.

Весь следующий год я анализировала все, что между нами было, и пыталась понять, чего хочу. Люди, которые появлялись в моей жизни, все больше заставляли меня скучать по мужу. Я пересмотрела свои ценности: поняла, что самое главное — наши чувства и уважение друг к другу, а эмоции, которых мне не хватало, можно получать иными способами. Я и сама могу быть спонтанной: например, иногда неожиданно предлагаю ему съездить в маленькое путешествие или сходить в нетипичное для нас место.

Мы воссоединились и с тех пор не расстаемся уже 10 лет. Бережем наши отношения, работаем над ними и помним, почему выбрали друг друга.

Почему мы возвращаемся к бывшим? Комментарий психолога

«Расставание — одна из самых болезненных вещей, с которой сталкивается человек на протяжении жизни. Помимо боли разлуки развод дает много других «побочек»: раздел имущества, ипотеки, детей, друзей и так далее.

Первый распространенный фактор, который заставляет людей возвращаться в прошлые отношения, — это чувство комфорта. Нам значительно комфортнее находиться в отношениях и быть рядом с кем-то, в контролируемой среде, нежели одному. Особенно когда общий быт налажен и устраивает обоих гораздо больше, чем начало новой стройки с неопределенным будущим.

Второй фактор — страх. Мы испытываем страх перед одиночеством, новыми знакомствами, новой жизнью, то есть перед всем неизвестным. Мозг в панике ищет зацепку, чтобы вернуться к привычному сценарию, к тому, что ему хорошо знакомо, потому что познанное для него равнозначно безопасному.