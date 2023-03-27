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4 часа назад

5 вещей, без которых не бывает счастливого брака

Секрет Фирмы

Все мечтают жить долго и счастливо вместе со своей половинкой, однако эти грёзы бьются о статистику разводов, которая с каждый годом вселяет всё меньше надежд. Психолог Денис Долгов заявил, что перед вступлением в брак нужно пройти с партнёром пять «тестов» на совместимость. Прежде всего специалист призвал не торопиться с таким серьёзным решением.

5 вещей, без которых не бывает счастливого брака
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Сначала проверяйте эстетическую совместимость — нравится ли вам возможный претендент в мужья или жёны внешне. Обычно отношения завязываются только после положительного ответа.

Далее идёт интеллектуальная совместимость. Задайте себе вопрос: вам интересно с партнёром, одинаковые ли у вас фундаментальные ценности? Чаще всего ответы на эти вопросы можно найти уже на этапе конфетно-букетного периода и во время первых недолгих встреч.

Третий тест — проверка сексуальной совместимости. Психолог подчеркнул, что секс очень важен.

«Не всегда первый сексуальный контакт достаточно показателен, так как для того, чтобы получить максимальное удовольствие, нужно изучить кто и что предпочитает», — добавил он.

Потом уже идёт следующая проверка — сможете ли вы долго ужиться вместе. Для этого подойдут путешествия. Иногда поездки в другие города и страны называют «тест-драйвом отношений», рассказал эксперт.

«Если все предыдущие тесты пройдены, наступает самая серьёзная проверка — совместным проживанием», — сказал Долгов.

Психолог посоветовал перед браком пожить вместе хотя бы год, чтобы определить, не будут ли мешать ваши привычки друг другу. Если все проверки пройдены, можно регистрировать отношения, заявил эксперт.

Любовь,Денис Долгов,
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