5 вещей, без которых не бывает счастливого брака

Все мечтают жить долго и счастливо вместе со своей половинкой, однако эти грёзы бьются о статистику разводов, которая с каждый годом вселяет всё меньше надежд. Психолог Денис Долгов заявил, что перед вступлением в брак нужно пройти с партнёром пять «тестов» на совместимость. Прежде всего специалист призвал не торопиться с таким серьёзным решением.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Сначала проверяйте эстетическую совместимость — нравится ли вам возможный претендент в мужья или жёны внешне. Обычно отношения завязываются только после положительного ответа.

Далее идёт интеллектуальная совместимость. Задайте себе вопрос: вам интересно с партнёром, одинаковые ли у вас фундаментальные ценности? Чаще всего ответы на эти вопросы можно найти уже на этапе конфетно-букетного периода и во время первых недолгих встреч.

Третий тест — проверка сексуальной совместимости. Психолог подчеркнул, что секс очень важен.

«Не всегда первый сексуальный контакт достаточно показателен, так как для того, чтобы получить максимальное удовольствие, нужно изучить кто и что предпочитает», — добавил он.

Потом уже идёт следующая проверка — сможете ли вы долго ужиться вместе. Для этого подойдут путешествия. Иногда поездки в другие города и страны называют «тест-драйвом отношений», рассказал эксперт.

«Если все предыдущие тесты пройдены, наступает самая серьёзная проверка — совместным проживанием», — сказал Долгов.