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2 часа назад

Названы неожиданные сексуальные тенденции 2023 года

Lenta.ruиещё 2

Большинство мужчин и женщин желают попробовать новые сексуальные практики. Это следует из данных об изменениях сексуальных предпочтений в 2023 году, которые опубликовала американская телемедицинская компания Hims & Hers.

Названы неожиданные сексуальные тенденции 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследование приняли участие 3688 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты опроса выявили несколько неожиданных тенденций в сексуальной сфере. Так, в отчете компании говорится, что пресловутых «семи минут на небесах» больше недостаточно: 55 процентам мужчин и 47 процентам женщин требуется более 10 минут для достижения оргазма. При этом средняя продолжительность полового акта составляет 14,3 минуты.

Отмечается, что большинство опрошенных ценят не количество секса, а его качество и разнообразие. Так, две трети (67 процентов) сообщили, что хотят попробовать что-то новое. Из них 32 процента согласились бы на ролевые игры в спальне, а 17 процентов — на доминирование.

По-прежнему высоким остается число людей, которые симулируют оргазм: оно составляет 47 процентов. Опрос показал, что притворяются в постели не только женщины, но и мужчины. Треть представителей сильного пола признались, что время от времени симулируют. Никогда не испытывали оргазм 15 процентов женщин и 8 процентов мужчин.

Любовь,
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