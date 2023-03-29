Названы неожиданные сексуальные тенденции 2023 года

Большинство мужчин и женщин желают попробовать новые сексуальные практики. Это следует из данных об изменениях сексуальных предпочтений в 2023 году, которые опубликовала американская телемедицинская компания Hims & Hers.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В исследование приняли участие 3688 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты опроса выявили несколько неожиданных тенденций в сексуальной сфере. Так, в отчете компании говорится, что пресловутых «семи минут на небесах» больше недостаточно: 55 процентам мужчин и 47 процентам женщин требуется более 10 минут для достижения оргазма. При этом средняя продолжительность полового акта составляет 14,3 минуты.

Отмечается, что большинство опрошенных ценят не количество секса, а его качество и разнообразие. Так, две трети (67 процентов) сообщили, что хотят попробовать что-то новое. Из них 32 процента согласились бы на ролевые игры в спальне, а 17 процентов — на доминирование.