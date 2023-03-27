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2 часа назад

Названы главные ошибки мужчин в приложениях для знакомств

Lenta.ru

Содержание реплик в Tinder и других приложениях для знакомств может как привлечь внимание женщины, так и оттолкнуть ее, считает коуч по свиданиям Луанна Уорд. Об этом пишет издание Daily Mail.

Названы главные ошибки мужчин в приложениях для знакомств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Уорд, есть три главные ошибки, которые допускают мужчины. Первой из них она назвала вопрос «Как дела?» По ее словам, женщины не знают, что именно интересует собеседника. «Если вам сложно поддержать разговор, что изменится при личной встрече?» — объяснила она.

Плохим началом знакомства Уорд назвала и чрезмерное количество эмодзи в сообщениях. По мнению коуча, избыток смайликов выглядит отталкивающим и неуместным.

Непривлекательными она считает и навязчивые сообщения, в которых мужчина требует внимания к себе. «Если женщина не отвечает на сообщения, не надо писать "Ты игнорируешь меня?" или "Почему ты не реагируешь?"», — предупредила Уорд. По ее словам, есть всего две причины молчания: либо собеседница занята и не может ответить, либо не заинтересована в дальнейшем общении.

Любовь,
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