Названы главные ошибки мужчин в приложениях для знакомств

Содержание реплик в Tinder и других приложениях для знакомств может как привлечь внимание женщины, так и оттолкнуть ее, считает коуч по свиданиям Луанна Уорд. Об этом пишет издание Daily Mail.

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По словам Уорд, есть три главные ошибки, которые допускают мужчины. Первой из них она назвала вопрос «Как дела?» По ее словам, женщины не знают, что именно интересует собеседника. «Если вам сложно поддержать разговор, что изменится при личной встрече?» — объяснила она.

Плохим началом знакомства Уорд назвала и чрезмерное количество эмодзи в сообщениях. По мнению коуча, избыток смайликов выглядит отталкивающим и неуместным.