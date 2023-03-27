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3 часа назад

Уролог Лубенников объяснил, почему исчезают оргазмы у мужчин

Мира Маркина

Оргазмы у мужчин могут пропадать из-за болезней и стрессов. Об этом и других причинах подобного сбоя уролог Александр Лубенников рассказал "Ленте.ру".

Уролог объяснил, почему исчезают оргазмы у мужчин
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, отсроченная или задержанная эякуляция — форма сексуальной дисфункции, при которой у мужчины наблюдаются постоянно или периодически отсутствуют эякуляция или оргазм или возникают более чем спустя 25 минут фрикций.

Проблемы с эякуляцией и оргазмами возникают, когда у человека есть телесные и психические заболевания. В числе диагнозов, которые могут быть фоновыми, аномалии развития, повреждения спинного мозга, рассеянный склероз, декомпенсированный сахарный диабет, нарушение иннервации после удаления предстательной железы, лимфатических узлов рядом с аортой.

Кроме перечисленных болезней, говорит Лубенников, отсроченная эякуляция может возникнуть после операции на предстательной железе в связи с неправильным развитием ее и мочевого пузыря, патологиями щитовидной железы и низким уровнем тестостерона. В числе причин проблем в интимной сфере также ретрит, мочеполовой туберкулез, шистосомоз.

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Среди препаратов, которые приводят к задержке или отсутствию оргазма нейролептики, альфасимпатолитики, тиазидные диуретики. Алкогольная или наркотическая зависимость тоже провоцируют сексуальную дисфункцию, поскольку воздействуют на нервную систему.

Аналогично проблемы ментального здоровья влияют на то, как мужчина ощущает себя в постели. Фобии, тревоги, враждебность, проблемы в отношениях с женщинами или порнозависимость не менее значимы, чем физические заболевания.

Скорректировать пожизненную задержку эякуляцию лучше всего помогает психо- и секс-терапия, считает Александр Лубенников. Тем не менее эффект лечения зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что влияет на проблемы с оргазмом у женщин.

Любовь,
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