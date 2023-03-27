Как не стать жертвой манипулятора в отношениях

Мужчины и женщины часто прибегают к манипуляциям в отношениях. Некоторые из них безобидны, а другие, действительно, могут и должны насторожить вторую половину. Клинический психолог Олеся Иневская рассказала «ФедералПресс», что некоторые манипуляции могут негативно повлиять на дальнейшую жизнь человека.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что такое манипуляции и как их распознать

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Манипуляции в отношениях чаще всего используют для того, чтобы добиться удовлетворения своих желаний и потребностей за счет получения контроля над партнером. Мужчины или женщины, которые часто обращаются к манипуляциям, контролируют других с помощью различных тактик.

Некоторые используют положительное подкрепление. В таком случае партнер получает подарки, к нему относятся снисходительно, часто происходит «любовная бомбардировка».

Другие же предпочитают отрицательное подкрепление – манипулятивный способ контроля другого через чувство вины, долга и страха, посредством психологического наказания. Жертвы таких манипуляторов сталкиваются с игнорированием, вспышками гнева, угрозами, оскорблениями. Иногда они носят завуалированный характер.

Одним из таких примеров является ситуация, когда молодой человек, пребывающий в плохом настроении, часто срывается на своей девушке. Речь идет о незначительных «шутках» по поводу веса или умственных способностей.

Клинический психолог Олеся Иневская считает, что это вид завуалированной агрессии. Такое поведение влияет на психику. У партнера от этих действий будет понижаться самооценка, появляются сомнения в себе. Это меняет и реакцию на будущее. Если человека долго обесценивают, ему начинает казаться что ничего хорошего в будущем его не ждет.

Кроме того, манипуляторы часто воздействуют на психику с помощью переменного подкрепления (чередование положительного и отрицательного), вызывая у партнера зависимость от отношений.

Какие манипуляции должны настораживать: топ-5

Манипулятор может воздействовать на жертву, используя «снисходительный сексизм». Такой прием используют и мужчины, и женщины. В таком случае партнер постепенно теряет уверенность в себе. Манипулятор заявляет, что готов ради жертвы решить все проблемы. Например, мужчина может сказать: «Я спасу свою глупышку!», а женщина: «Кто-то же должен быть мужиком в нашей семье».

Другой вид манипуляции также направлен на снижение самооценки жертвы. В этом случае агрессор заявляет: «Я вынужден быть с тобой, такой ужасной, потому что люблю тебя». У жертвы создается впечатление, что она никому не нужна, кроме манипулятора. Развивается страх и неуверенность в себе.

Ревнивое поведение – тоже манипуляция. При этом ревность и ревнивое поведение – не одно и то же. Если человек обсуждает свои чувства и готов идти на компромисс – это норма. Если же манипулятор принуждает отказаться от ваших знакомых, лишь бы он не ревновал – это должно насторожить.

Некоторые манипуляторы в качестве наказания используют игнорирование. Психологи называют это наивысшей формой агрессии. Игнорируемый мучительно перебирает свои недостатки, корит себя, анализирует свое поведение, винит во всем, чувствует боль и стыд.