Александр Петров спровоцировал слухи о помолвке со Стасей Милославской

Актер Александр Петров появился на премии Художественного театра МХТ им. Чехова в области искусств с кольцом на безымянном пальце, пишет People Talk. Артист попал в объектив камеры СМИ, журналисты заметили у него кольцо, напоминающее обручальное. После этого в сети появились слухи о его возможной помолвке с актрисой Стасей Милославской. Однако Telegram-канал "Антиглянец" связался с актрисой, девушка заявила, что звезда фильма "Текст" пока не предлагал ей выйти за него замуж. "Мне ничего не предлагали. Может, кому-то другому?" - пошутила Милославская. Ранее возлюбленная Александра Петрова рассказала о нападении ядовитой рыбы на Мальдивах.