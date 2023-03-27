Желающим найти любовь россиянам за 50 дали совет

Чтобы найти партнера после 50 лет, надо уделять немного времени его поиску ежедневно, посоветовала семейный психолог Валентина Корешкова. Советы желающим найти любовь россиянам старшего возраста она дала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что, чтобы отношения были удачными, нужно для начала разобраться в себе, сделать выводы из пережитого опыта и определиться, чего хочется от романа в старшем возрасте. По словам Корешковой, спланировать будущие отношения нужно в подробностях, включая знакомство с детьми, бюджет и совместный отдых.