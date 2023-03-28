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1 час назад

Измученным частым сексом женщинам дали совет

Lenta.ru

Писательница и сексолог Закари Зейн объяснила, что делать, если слишком частый секс мешает спать. В своей колонке в журнале Men's Health она посоветовала бросить мужчину, который позволяет себе будить партнершу.

Измученным частым сексом женщинам дали совет
Фото: Лента.руЛента.ру

Женщина, обратившаяся к Зейн за советом, рассказала, что ее партнер три раза в сутки хочет интимной близости, а ее собственные сексуальные потребности немного меньше. Больше всего ее раздражает, что парень не спит допоздна и будит ее глубокой ночью, требуя очередной порции ласк. Наутро женщина чувствует себя измученной, но положить конец ночным соитиям не может.

«Он сказал, что если откажу ему, он перестанет хотеть секса, и без ночной близости мы больше не сможем спать в одной постели», — сказано в письме.

Зейн дала утомленной сексом читательнице совет обратиться к психотерапевту, который отучит ее от желания всегда угождать людям. Это поможет ей в будущем построить более здоровые отношения, в которых к ее потребностям будут относиться серьезно.

По ее словам, недопустимо регулярно будить человека и лишать его сна. Более того, в описанной ситуации мужчина явно манипулирует и угрожает партнерше, принуждая ее к сексу, которого она не хочет. Если он так же ведет себя и в других вопросах, это, по ее мнению, повод для разрыва.

«В отношениях участвуют два человека, которые ценят и слушают друг друга, а он не делает ни того, ни другого», — заметила Зейн.

Ранее психотерапевт Кейт Маккензи перечислила эффективные способы раскрытия женской чувственности. Она посоветовала избавиться от стыда, связанного с сексуальностью.

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