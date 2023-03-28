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2 часа назад

Назван идеальный размер пениса

Lenta.ruиещё 1

Сексолог Кеван Уайли дал несколько советов мужчинам, которые хотели бы увеличить размер своего пениса. Его рекомендации приводит издание The Sun.

Назван идеальный размер пениса
Фото: UnsplashUnsplash

Большинство участниц очередного исследования женских предпочтений, проведенного в Великобритании, назвали 20 сантиметров идеальной длиной пениса. Тем, кто недотягивает до этой величины, Уайли посоветовал сконцентрироваться на своей самооценке, заняться спортом, развивать мышечную массу и уделить внимание гигиене интимной зоны.

Большинство ухищрений, используемых для увеличения размера пениса, специалист счел сомнительными. К таким методам относятся помпы, экстендеры, массажи, а также различные таблетки и лосьоны. Более экстремальными способами решения проблемы Уайли назвал увеличение пениса с помощью филлеров и хирургических операций. По его словам, пересадка собственного жира, к которой прибегают в таких случаях, может вызвать тяжелые осложнения. Введение гиалуроновой кислоты безопаснее, но не дает постоянного результата.

Стабильный эффект гарантирует хирургическая операция, но и она несет определенные риски, о которых предупредил специалист. Он рассказал, что во время процедуры перерезаются связки, соединяющие половой член с лобковой костью, после чего проводят пересадку кожи. Орган действительно становится больше на пару сантиметров, но многие мужчины отмечают неудобства, которые появляются во время секса из-за проведенных хирургических изменений.

Ранее сексолог-психолог Россияна Лучкина перечислила причины развития синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин. Спровоцировать его могут неуверенность в себе, предыдущие неудачи в постели, а также временное ослабление потенции из-за употребления алкоголя или проблем со здоровьем.

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