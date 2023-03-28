3 небанальных способа признаться в любви на расстоянии

Ваш партнер будет в приятном шоке.

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К сожалению, очень часто бывает так, что предмет вашей любви находится далеко и приходится некоторое время мириться с тем, что вы пока что не можете быть в физическом контакте. Не стоит расстраиваться, если вас переполняют чувства, но вы не можете прижаться к груди любимого — эксперты подсказали несколько небанальных способов признаться в любви на расстоянии.

Соберите вашу любимую музыку в одном месте

Музыка сопровождает нас постоянно, наверняка у вашей пары есть «свои» треки, которые являются для вас знаковыми — эта песня играла в кофейне на первом свидании, а этот трек ваш любимый выбрал для первой интимной близости. Поверьте, не только для женщины важны такие сентиментальные моменты. Почему бы вам не собрать плейлист для вас двоих и не поделиться им в соцсетях — большинству будет не понятен ваш выбор, однако мужчина сразу же поймет, что вы хотели сказать.

Запишите аудиосообщение

Знаете ли вы, что самый приятный звук для влюбленного человека — голос предмета обожания. Когда партнер далеко, почему бы не записать для него трогательное аудиосообщение? Не нужно тратить время на написание длинного сообщения, просто озвучьте все, что хотите. Психологи уверяют, что общение в аудиоформате позволяет создать иллюзию присутствия и наш мозг немного успокаивается, пока вы далеко друг от друга. Заранее напишите на бумаге основу своего сообщения и не спеша запишите любовное послание самому главному человеку в своей жизни.

Напишите бумажное письмо