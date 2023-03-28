Коуч Нолан порекомендовала не сохранять брак из чувства вины

Если женщина больше не любит мужа и не разводится только потому, что чувствует себя виноватой и не хочет травмировать детей, не стоит тянуть с расставанием. Такую точку зрения выразила коуч по отношениям Колин Нолан в колонке для Daily Mirror.

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Эксперт отвечала на вопрос 39-летней читательницы, которая уже долгое время несчастлива в браке. Женщина поделилась переживаниями с мужем год назад, и он многое сделал, чтобы вернуть чувства, но это не помогло.

По словам читательницы, ее муж — надежный партнер и отец, но она перестала его любить и ощущать сексуальное влечение к нему. Ей стыдно осознавать, что она причинит боль хорошему человеку, если решит разорвать брак.

Нолан подчеркивает, что читательница не сделала ничего плохого, а расставание — всегда тяжелый процесс. На ее взгляд, сохранять отношения с хорошим человеком, только чтобы не расстроить его, друзей, родных или детей, неправильно. Коуч считает, что необходимо по возможности смягчить удар, а детям о разводе рассказать, когда все будет решено между самими мужем и женой.

Нолан убеждена, что близкие поддержат обоих супругов, когда осознают, что развод стал для них единственным верным решением.