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19 минут назад

Коуч Нолан порекомендовала не сохранять брак из чувства вины

Мира Маркина

Если женщина больше не любит мужа и не разводится только потому, что чувствует себя виноватой и не хочет травмировать детей, не стоит тянуть с расставанием. Такую точку зрения выразила коуч по отношениям Колин Нолан в колонке для Daily Mirror.

Коуч Нолан порекомендовала не сохранять брак из чувства вины
Фото: PxherePxhere

Эксперт отвечала на вопрос 39-летней читательницы, которая уже долгое время несчастлива в браке. Женщина поделилась переживаниями с мужем год назад, и он многое сделал, чтобы вернуть чувства, но это не помогло.

По словам читательницы, ее муж — надежный партнер и отец, но она перестала его любить и ощущать сексуальное влечение к нему. Ей стыдно осознавать, что она причинит боль хорошему человеку, если решит разорвать брак.

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Нолан подчеркивает, что читательница не сделала ничего плохого, а расставание — всегда тяжелый процесс. На ее взгляд, сохранять отношения с хорошим человеком, только чтобы не расстроить его, друзей, родных или детей, неправильно. Коуч считает, что необходимо по возможности смягчить удар, а детям о разводе рассказать, когда все будет решено между самими мужем и женой.

Нолан убеждена, что близкие поддержат обоих супругов, когда осознают, что развод стал для них единственным верным решением.

Ранее "Рамблер" писал о причинах проблем в интимной жизни.

Любовь,Колин Нолан,
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