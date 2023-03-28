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14 минут назад

Влюбленные нашли друг друга спустя 60 лет и поженились

Мария Иглина

Разлученные родителями 79-летний Лен Албрингтон и 78-летняя Дженет Стир нашли друг друга и поженились спустя 60 лет. Историю пары рассказывает Mirror.

Влюбленные нашли друг друга спустя 60 лет и поженились
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В 1963 году Албрингтон сделал Стир предложение, девушка согласилась. Пара мечтала переехать в Австралию и построить там новую жизнь. Молодой человек уехал первым, чтобы немного обустроиться.

Однако планы влюбленных сорвались, когда о помолвке узнали родители девушки. Они были в бешенстве и настояли, чтобы Дженет осталась дома — на острове Уайт.

Со временем паре пришлось смириться с разлукой и начать новую жизнь. Лен женился на австралийке, однако в 2015 году его бра распался. Дженет также вышла замуж в Великобритании. У каждого из них есть дети.

На популярном форуме обсудили недостатки, которые приносит брак

После развода Лен решил отыскать Дженет, и ему удалось. При встрече Стир узнала возлюбленного своей юности, однако она была замужем и их общение не продолжилось.

Дженет написала Лену спустя два года после смерти мужа от рака. Он призналась ему, что сохранила помолвочное кольцо, которое Албрингтон подарил ей еще в 1963 году. Между ними вновь вспыхнули чувства и в 2018 году пара стала жить вместе.

В 2022 году Лен сделал Дженет предложение, и в 2023 году, спустя 60 лет после помолвки, пара сыграла свадьбу.

Ранее коуч порекомендовала не сохранять брак из чувства вины.

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